Sene sonu yaklaşırken Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bedelli Askerlikle ilgili açıklama geldi. 16 Aralık 2020 tarihli açıklamaya göre asker adayları 31 Aralık 2020 saat 18.00'e kadar bedelli askerlik başvurusu yapabilecek. Bedelli Askerlik başvuru nasıl yapılır? Bedelli Askerlik ücreti ne kadar? Bedelli Askerlik kaç gün?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

2020 Bedelli askerliğe başvurmak isteyen adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı duyuru şöyle:

"1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00’e

kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde

bulunmalarını ve belirtilen bedelin 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar ödenmesini kapsamaktadır. Bu

tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve

“Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama

kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. Yükümlülerin 31 Aralık 2020 (dahil) saat 18.00’e kadar ödeyecekleri bedel 37.070,64

TL’dir.

d. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine

yapılabilecektir.

e. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

f. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden

duyurulacaktır.

g. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için; yoklama

kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliğe müracaat tarihinden

itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir.

2. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere

tebliğ mahiyetindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik 21 gündür.