        Bedelli askerlik fiyatı 2026: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak ve ne zaman artacak?

        Bedelli askerlik ücretinin artıp artmadığı ve ne zaman artacağı asker adayları tarafından merak ediliyor. Mart 2026 itibarıyla yükümlülüğünü yerine getirmeye hazırlanan binlerce kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifinin son durumunu takip ediyor. Teklifte bedelli askerlik tutarında artış öngörülüyor. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

        Giriş: 25.03.2026 - 12:51
        Bedelli askerlik ücreti son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Abdullah Güler tarafından açıklanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen yeni kanun teklifi, bedelli askerlik sisteminde değişiklik öngörüyor. Düzenleme ile elde edilecek gelirin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması planlanıyor. Bu gelişmelerin ardından bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı ve artışın ne zaman yürürlüğe gireceği araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar

        2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

        Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), mali düzenlemeleri de içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

        Teklife göre 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik ücreti yüzde 25 artışla 416 bin 361 TL’ye çıkarılacak.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN ARTACAK?

        TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

        Komisyon aşamasının ardından Genel Kurul'a gelecek olan düzenleme, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

