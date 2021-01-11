e-Devlet üzerinden birkaç adımda tamamlanan bedelli askerlik başvuruları sonrasında gözler 2021 askerlerin yerlerinin açıklanmasında. Milli Savunma Bakanlığı'nın, askerlik yerlerini ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Peki, 2021 askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman? Şubat celp ve sevk dönemleri..

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik kura sonuç tarihi henüz belli değil. Başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." denildi.