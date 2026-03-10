Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2026 Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı?

        Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2026 Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı?

        Bedelli askerlik ücreti zammının da yer aldığı ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Başvurularını e-Devlet ile yapacak olan asker adayları bedelli askerlik parası güncel miktarı açıklandıktan sonra bankalara yatıracaklar. Peki Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2026 Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mart ayında milyonlarca asker adayının gündeminde yer almaya devam ediyor. Teklifin Meclis’teki görüşme süreci sürerken, 2026 yılında bedelli askerlikten yararlanmayı planlayan yükümlüler gelişmeleri yakından izliyor. Peki bedelli askerlik ne kadar oldu?

        2

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTTI MI?

        Bedelli askerlik ücreti zammının da yer aldığı ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artırılıyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

        3

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılıyor.

        Yapılan değişiklikle bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artacak. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti de 416 bin TL civarında olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi