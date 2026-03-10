Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2026 Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı?
Bedelli askerlik ücreti zammının da yer aldığı ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Başvurularını e-Devlet ile yapacak olan asker adayları bedelli askerlik parası güncel miktarı açıklandıktan sonra bankalara yatıracaklar. Peki Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2026 Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı?
Mart ayında milyonlarca asker adayının gündeminde yer almaya devam ediyor. Teklifin Meclis’teki görüşme süreci sürerken, 2026 yılında bedelli askerlikten yararlanmayı planlayan yükümlüler gelişmeleri yakından izliyor. Peki bedelli askerlik ne kadar oldu?
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTTI MI?
Bedelli askerlik ücreti zammının da yer aldığı ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artırılıyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılıyor.
Yapılan değişiklikle bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artacak. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti de 416 bin TL civarında olacak.