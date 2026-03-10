Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2026 Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarılıyor.

Yapılan değişiklikle bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artacak. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti de 416 bin TL civarında olacak.