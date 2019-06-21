Bedelli askerlik sistemi nasıl olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi yasalaşması beklenen yeni askerlik sistemi ile ilgili dün TBMM Genel Kurulu'nda iki yeni bölüm kabul edildi. İşte detaylar...

YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK!

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan karara göre bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanacak. Yasa çıktıktan sonra ise bakaya ya da yoklama kaçağı olanlar, her gün için 10 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

BEDEL ÖDEMEYE İSTEKLİ OLANLAR KURAYLA SEÇİLECEK

Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen maddelerine göre, istekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelerine göre, istekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını silah altına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelerine göre, istekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını silah altına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bu kapsamda sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlatılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri ödeme yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak. TSK'nın 420 bin askere alınabilecek kapasitesi bulunuyor. Bedelliler o yıl için kura çekilerek belirlenecek. Belirleme yapıldıktan sonra şartlara ve isteğe bakılarak erbaş ve erler, yedek astsubay, yedek subay olarak ayrılacak.

BEDELLİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA HABERLERİ



Teklife göre, istekli olanlardan Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını silah altına alınmadan önce Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bu kapsamda sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlatılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri ödeme yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.