Bedelli askerlik sistemi son dakika gelişmeleri, bedelli askerlik düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasına kısa bir süre kala bugün Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini indirme yetkrisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi. İşte askerlik sisteminde son durum...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni askerlik sisteminin İstanbul seçiminden önce yasalaşacağını ifade etmişti. Bugün askerlik sisteminde önemli bir değişiklik yapıldı. Askerlik sistemini değiştiren yasa teklifinde değişiklik. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini indirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ YASALAŞTIĞINDA ASKERLER TERHİS OLABİLİR!

Akar, TSK'ya er olarak giren bir Türk gencinin şartları yerine getirmesi durumunda generalliğe kadar yükselebileceğini söyledi. Akar'ın bu açıklamasının ardından halen askerlik görevini yerine getirenlerin erken terhis olabileceği de gündeme geldi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Şu anda bu teklif yasalaşırsa, 12 ay görev yapan askerlerin görev süresi 6 aya düşerek terhis olması gündeme gelebilecek. Bu konu net değil. Beklenti yaratmak doğru değil ama adalet açısından, 6 ayı tamamlayan askerler terhis olacak. Tasarıda bir madde yer alacak" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak.

TSK'nın 420 bin askere alınabilecek kapasitesi bulunuyor. Bedelliler o yıl için kura çekilerek belirlenecek. Belirleme yapıldıktan sonra şartlara ve isteğe bakılarak erbaş ve erler, yedek astsubay, yedek subay olarak ayrılacak.

BEDELLİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak. TSK'nın 420 bin askere alınabilecek kapasitesi bulunuyor. Bedelliler o yıl için kura çekilerek belirlenecek. Belirleme yapıldıktan sonra şartlara ve isteğe bakılarak erbaş ve erler, yedek astsubay, yedek subay olarak ayrılacak.