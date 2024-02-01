Haberler Gündem ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2024 | MSB 2024 Şubat ayı celp dönemi askerlik yerleri sorgulaması nasıl yapılır?

MSB 2024 Şubat ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı! İşte 2024 MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı... Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri MSB tarafından duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. İşte 2024 bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:32 facebook

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2024 Şubat ayı celp dönemi askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. MSB, Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Şubat ayı celp dönemi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2024 MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...

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MSB ASKERLİK YERLERİNİ AÇIKLADI! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.