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Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan %30 oranındaki zammın ardından zamlı bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. 2023 yılı Ocak ve Temmuz ayları arasında geçerli olacak olan bedeli askerlik ücreti açıklandı. İşte 2023 Zamlı bedelli askerlik ücreti...

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  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL? Ocak-Temmuz bedeli askerlik ücreti

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücreti katsayılarını genelge ile duyurdu.  Ocak ile Temmuz ayları arasında geçerli olacak zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu. İşte 2023 Zamlı Bedelli askerlik ücreti...
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL? Ocak-Temmuz bedeli askerlik ücreti

    BEDELİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 yılı zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2023 yılının Ocak - Temmuz aylarında ödenecek bedelli askerlik tutarı 104.084,16 TL lira olarak belirlendi.
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL? Ocak-Temmuz bedeli askerlik ücreti

    MSB'DEN AÇIKLAMA!

    Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklama şöyle :

    " 1. Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

    Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

    Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL? Ocak-Temmuz bedeli askerlik ücreti

    2. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

    3. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık sürenin bitim tarihi 2023 yılına kalan yükümlüler ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebilecektir. Ayrıca bu yükümlülere başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar olan ilave ödeme süresi merkezi olarak verilmiştir. 

     

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL? Ocak-Temmuz bedeli askerlik ücreti

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE TAKSİT YAPILIYOR MU?

    7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar tek seferde ödeniyor- ve taksit yapılmıyor.
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL? Ocak-Temmuz bedeli askerlik ücreti

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

    Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

    Başvuruda bulunan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

    Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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