Zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

3. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık sürenin bitim tarihi 2023 yılına kalan yükümlüler ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebilecektir. Ayrıca bu yükümlülere başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar olan ilave ödeme süresi merkezi olarak verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."