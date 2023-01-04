Bedelli askerlik ücreti 2023 memur zammı sonrası zamlandı. Asteğmen maaşına endeksli olarak artış gösteren bedelli askerlik ücretleri, asteğmen maaşlarının her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zam oranında güncelleniyor. Son olarak kamu personelerine yapılan yüzde 25'lik zamla birlikte bedelli askerlik ücretleri de zamlanmış oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte zamlı bedelli askerlik ücreti