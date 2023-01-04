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Bedelli askerlik ücreti zamlandı! 2023 bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlik ücreti memur zam oranıyla birlikte zamlandı. Zamlı oran Temmuz ayına kadar geçerli olacak. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak enflasyon artış zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de zamlanmış olacak. Başvuru yapacak adaylar zam sonrası güncel bedelli askerlik ücretini araştırıyor. İşte 2023 bedelli askerlik başvuru ücreti...

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  • Bedelli askerlik ücreti zamlandı! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı başvuru ücreti

    Bedelli askerlik ücreti 2023 memur zammı sonrası zamlandı. Asteğmen maaşına endeksli olarak artış gösteren bedelli askerlik ücretleri, asteğmen maaşlarının her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zam oranında güncelleniyor. Son olarak kamu personelerine yapılan yüzde 25'lik zamla birlikte bedelli askerlik ücretleri de zamlanmış oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte zamlı bedelli askerlik ücreti
  • Bedelli askerlik ücreti zamlandı! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı başvuru ücreti

    2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? 

    2022 Temmuz ve aralık arasında bedelli askerli ücreti 80,064,72 TL'ydi. Kamu personeli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamla birlikte bedelli askerlik ücretlerine de yüzde 25 oranında zam yapılmış oldu.
  • Bedelli askerlik ücreti zamlandı! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı başvuru ücreti

     

    Böylelikle 2023 Temmuz ayında yapılacak zamma kadar bedelli askerlik ücreti 2023 yılının ilk yarısında küsürtaları henüz netleşmemekle beraber 20 bin TL zamlanarak 100  bin TL'yi bulacak.
  • Bedelli askerlik ücreti zamlandı! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı başvuru ücreti

    Kesin rakam ise memur maaş zammının Resmi Gazate'de yayınlanması halinde önümüzdei günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

     

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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