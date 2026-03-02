Bedelli askerlik ücreti artıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Şu anda 333 bin 89 TL olarak uygulanan rakamın yüzde 25 artacağı bildirildi. Peki, 2026 Mart zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?