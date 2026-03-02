Bedelli askerlik ücretine yüzde 25 zam geliyor! 2026 Mart zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerliğe zam geliyor... Bu zamana dek memur maaş kat sayısına göre artan bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 oranında artacağı bildirildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, buradaki kaynağın savunma sanayine aktarılacağını açıkladı. Peki, 2026 zamlı bedelli askerlik ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte zamlı bedelli askerliğe dair son durum
Bedelli askerlik ücreti artıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Şu anda 333 bin 89 TL olarak uygulanan rakamın yüzde 25 artacağı bildirildi. Peki, 2026 Mart zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM GELİYOR!
AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre bedelli askerlik ücretine yüzde 25 zam geleceği aktarıldı.
2026 MART ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?
AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25 artışla net olarak 416 bin 361 TL'ye yükseltileceği açıklandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.