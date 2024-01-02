Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 bedelli askerlik yerleri celp ve sevk tarihi sorgulama

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet'ten açıklanıyor! 2024 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 29 Aralık 2023 tarihine kadar müracaatlarını ve ödemelerini tamamlayan yükümlüler ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 02.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:50 facebook

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Bedelli askerlik yerleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Vatani görevini yapmak için artık gün sayan vatandaşlar "2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Heyecanla beklenen ocak ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...