Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Beden dilinizi geliştirin: Kendinden emin bir görünüş oluşturmanın 10 püf noktası!

        Beden dilinizi geliştirin: Kendinden emin bir görünüş oluşturmanın 10 püf noktası!

        Kendinden emin bir görünüm oluşturmak, beden dilinin gücünü doğru kullanmayı gerektirir. Özgüvenli bir beden dili yaratmak özsaygıyı arttırabilir ve kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Kendinizi daha emin ve etkili bir şekilde ifade etmek için beden dilinizi doğru kullanmayı öğrenmek önemlidir. İşte, kendinden emin bir görünüm oluşturabilmeniz için 10 ipucu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 16.05.2024 - 01:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sosyal anksiyete bozukluğu gibi psikolojik sorunlar yaşayan kişiler genellikle başkalarıyla etkileşimde bulunurken kendilerini güvende hissetmekte zorluk çekerler. Ancak herkes vücut dilinin olumlu bir mesaj iletmesini sağlayarak özgüvenini artırabilir. Vücut dilinizi çok daha olumlu bir yolda geliştirmenizi sağlayacak ipuçlarını sizin için derledik. İşte detaylar!

        2

        1. GÖZ TEMASI KURUN

        Sosyal etkileşimlerde göz temasını koruyarak kendinizden emin gözükebilirsiniz. İyi göz teması, diğerlerine ilgilendiğinizi ve rahat olduğunuzu gösterir. Zamanınızın yaklaşık %60'ında karşınızdaki kişinin gözünün içine bakın. Doğrudan göz teması çok korkutucu geliyorsa, kişinin gözlerine yakın bir noktaya bakarak başlayın.

        3

        2. ÇENENİZİ DİK TUTUN

        Yürürken yere bakmak ya da konuşurken kafanızı eğmek yerine başınız dik ve gözleriniz ileriye dönük olarak yürüyün. Başınızı dik tutmak ve sohbet partnerinize bakmak ilgiyi, güveni ve diğer olumlu sosyal duyguları aktarır.

        Başlangıçta bu duruş doğal görünmeyebilir, ancak sonunda alışacaksınız. Ve bu alışkanlık genel olarak dik durmanıza da yardımcı olabilir.

        4

        3. CEPLERİNİZDEN KAÇININ

        Ellerinizi cebinize sokmak cazip gelse de bunu yapmak sizi çok daha kaygılı ve endişeli gösterecektir. Daha kendinden emin bir duruş istiyorsanız ellerinizi ceplerinize sokmaktan kaçınmanız gerekir

        5

        4. DİK DURUN

        Eğilmemeye dikkat edin. Kaygı veya güven eksikliği ile mücadele ediyorsanız genellikle eğik durma eğilimi gösterdiğinizi fark edebilirsiniz. Özellikle de otururken eğik durmak buna dahildir. Kendinden emin bir vücut dili oluşturmak istiyorsanız sırtınız dik durmaya dikkat edin. Omuzlarınızı kulaklarınızdan olabildiğince uzak tutmaya çalışın.

        6

        5. HAREKETLERİNİZİ YAVAŞLATIN

        Hızlı hareketler daha endişeli görünmenize neden olur. El hareketlerinden yürüyüş adımlarınıza kadar her şey fark yaratabilir. Yavaş hareket etmeye başlamaya özen gösterin. Ancak önemli olan, daha yavaş hareket ederken göz bakışı ve duruş gibi diğer sinyalleri korumaktır. Yavaş hareketler, zayıf göz teması ve kambur duruşla birleştiğinde üzüntünün göstergesi olabilir.

        7

        6. DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATIN

        Yürürken adımlarınızı daha uzun tutmaya çalışın. Kendine güvenen insanlar daha büyük adımlar atar ve otoriteyle yürürler. Bunu yapmak kendinizi daha az kaygılı hissetmenizi sağlayacaktır.

        8

        7. BOYNUNUZA DOKUNMAMAYA DİKKAT EDİN

        Yüzünüze veya boynunuza dokunmaya dikkat edin; her ikisi de endişeli, gergin veya korktuğunuzu gösterir. Genel olarak kendine güvenen insanlar bu tür hareketleri yapma eğiliminde değildir.

        9

        8. EL SIKIŞIRKEN ÇEKİNGEN OLMAYIN

        Zayıf veya gevşek bir el sıkışma, güven eksikliğinin bir işaretidir; bu nedenle, başkalarıyla tanışırken sağlam bir el uzattığınızdan emin olun. El sıkışmanızın süresi aynı zamanda insanların sizi nasıl algıladığını da etkileyebilir.

        10

        Araştırmalar normal bir el sıkışmanın uzunluğunun yaklaşık üç saniye veya daha az olduğunu buldu. Üç saniyeden uzun süren uzun süreli el sıkışmalar, etkileşimden daha az keyif alma, daha fazla kaygı ve davranışsal donma ile ilişkilidir.

        11

        9. YAVAŞ VE AÇIK KONUŞUN

        Gergin hissetmek çoğu zaman bir sohbeti daha erken bitirmek için konuşma noktalarımızı ve yorumlarımızı aceleyle gözden geçirmemize yol açabilir. Ancak hızlı konuşmak sinirliliğinizi ve çekingenliğinizi ortaya çıkarabilir. Yavaş konuşarak dinleyenlerin ne söylediğinizi tam olarak anlamasına izin verin.

        12

        10. KIPIRDAMAYI AZALTIN

        Kıpırdamak kaygı ve sinirliliğin açık bir işaretidir. Diğerleri genellikle kıpırdamayı stres ve kaygı belirtisi olarak yorumlar ve bu da sizin daha az güvenli ve otoriter görünmenize neden olabilir.

        Kıpırdamayı minimumda tutarak daha güvenli görünün. Dizinizi zıplatmak veya parmaklarınızı masaya vurmak gibi gergin hareketler, dikkati söylediğiniz şeyden uzaklaştırır ve başkalarının mesajınıza odaklanmasını zorlaştırır.

        Kaynak: Very Well Mind

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi