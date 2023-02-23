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Begonya nasıl bakılır? Evde basit yöntemlerle begonya bakımı ve sulama

900’den fazla türü olduğu bilinen begonya, yaz aylarını güzelleştiren görünümü ile pek çok kişinin hayranlıkla yetiştirdiği çiçekler arasındadır. Sadece ticaret için 200’den fazla begonya olduğu söyleniyor. Begonya deyince akla ilk gelen yerler yazlık alanlar oluyor. Genellikle evlerin bahçelerini, kapılarını süsleyen begonya en çok pembe rengiyle bilinse de; sarı, kırmızı, turuncu ya da beyaz renkli çiçekler de açmaktadır. Begonya çiçeğinin anavatanı Asya, Güney Amerika ve Güney Afrika’dır. Ancak bazı kaynaklarda begonyanın vatanı Hindistan’ın Assam bölgesi olarak geçer.

Begonya nasıl bakılır? Evde basit yöntemlerle begonya bakımı ve sulama
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Ülkemizde de yetişebilen benzersiz bir çiçek türüdür. Yaprak begonya, yumrulu begonya, çiçekli begonya, baston begonya ve ağaç begonya gibi çeşitleri bulunmaktadır. Evlerde ise en çok çiçekli begonya türü yetiştirilir. Peki, begonya nasıl bakılır? Begonya bakımı nasıl yapılır? Begonyaya ne kadar su verilir? Eğer begonyanın güzel enerjisine hayatınızda yer vermek istiyorsanız begonya bakımı hakkındaki tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Begonya Nasıl Bakılır?

Begonya, farklı renkte yetişebilen çiçekleri ile görenlerin ilgisini ve beğenisini kazanmaktadır. Begonyagiller familyasının en popüler çiçeği olan begonyanın yaprakları yuvarlak, yer yer iri ve küçük boyuttadır. Bu çiçek türünün çok fazla dalı yoktur. Yumuşak etli yaprakları ile tüm güzelliğini gözler önüne serer. Begonya sulamadan bakımına kadar pek çok bilgiyi merak ediyorsanız aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz.

Saksı seçimi, begonya yetiştirmek için önem verilmesi gereken ilk noktadır. Begonya yapısal olarak küçük köklüdür. Bu nedenle küçük saksılarda dikilmeli, büyüdükçe daha büyük saksılara alınarak güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyütülmelidir. Saksı değişimi için ilkbahar beklenmelidir. Senede 1 kez drenajlı saksı değişimi yeterli olacaktır.

Evde yetiştirilecek begonyanın rüzgâr almayan, hava akımının çok mümkün olmadığı ortamlarda yetişmesi gerekir. Bu nedenle balkon, pencere ve kapı kenarlarından uzak bir konumda bulunmalıdır. Begonyanın başka bir çiçekle temas etmemesi de önemli bir husustur. Kış aylarında 15 derecenin altına düşen ortamlarda bulunması, çiçeğinizin canlılığını yitirmesine neden olabilir. Bu gibi durumların dışında hemen hemen her sıcaklıkta yetişebiliyor olsa da 15-18 derece sıcaklık, begonya çiçeği için en ideal aralıklardır.

Begonyanın evde yetişen türleri, güneş ile çok fazla temas etmemelidir. Her ne kadar yazlık alanların bahçe, kapı ve balkonlarında sıklıkla yetiştirilse de evde yetişen türleri, güneş karşısında gelişimine devam edemez. Gölge ya da yarı gölge bir ortamda begonyanızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ancak çiçeklenme döneminde günde 2 saat güneş alması gelişimini olumlu etkiler.

Begonya nasıl bakılır? sorusunun net cevaplarından biri de gübrelemedir. Begonya da diğer bitki ve çiçekler gibi gübrelemeye ihtiyaç duyar. Toprağı zenginleşir ve gelişimine sağlıklı bir şekilde devam eder. Gübreleme için mayıs ve eylül ayları arası tercih edilmelidir. Yılda 2 kez kompoze gübre verilmesi uygundur.

Begonyaya ne kadar su verilir? Bu çiçek türü, suyu oldukça sever. Hatta sulama esnasında yapraklarının fısfıs yöntemi ile nemlendirilmesi gerekir. Begonya suyu sevse de gereğinden fazla sulanması, çürümesine neden olabilir. Haftada 1-2 kez sulanması gerektiği bilinse de gün aşırı sulanmasının daha sağlıklı olduğu da söylenmektedir. Bu konuda net bir bilgi olmasa da çiçeğinizin genel durumunu sık sık kontrol ederek sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kış ayları ile birlikte daha az sulama yapmaya özen gösterin.

Begonya toprağı, kireçli olmamalıdır. Bol humuslu toprak türünde rahatlıkla büyüyebilir. Şayet toprak türü konusunda kafanız karışık ise begonyanızı aldığınız çiçekçiden uygun toprak temin edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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