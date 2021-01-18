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Begüm Akkaya: 'Seher', hayatta kalmaya çalışan güçlü bir kadın

Begüm Akkaya, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'un kadrosuna dahil oldu. İki çocuğuyla sefaleti dibine kadar yaşayan, kadın olmasının önüne çıkardığı engellere rağmen hayatta kalmaya çalışan güçlü bir kadın olan 'Seher'i canlandıran Akkaya, Habertürk'e verdiği röportajda 'Çukur'un izleyicilerinin kendisi hakkında yaptığı yorumlardan oldukça duygulandığını anlattı. Begüm Akkaya, bu konuda "Çukur'umuza hoş geldin abla" mesajlarına çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Sete çıkmadan izleyiciler tarafından karşılanmak müthiş bir duyguymuş. 4 sezondur emek veren, işini en iyi şekilde yapan bir ekibe dahil olmak bana kendimi güvende hissettiriyor" dedi

Begüm Akkaya: 'Seher', hayatta kalmaya çalışan güçlü bir kadın
Begüm Akkaya 'Çukur'da
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Begüm Akkaya...
İlk ödüllerini yurt dışında kazandı.
'Kuma' ile 2012'de Molodist International Film Festivali ve Philadelphia Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi.
2013'te ise 'Nergis Hanım'daki 'Bahar' rolüyle Adana Altın Koza Film Festivali 'Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Aynı yıl, 'Mavi Dalga'daki 'Perin'i canlandırmadaki başarısından ötürü bir başka Yeşilçam yıldızının adına verilen ödülle de onurlandırıldı. 20'nci Sadri Alışık Ödülleri 'Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'...
Bir de yine 'Bahar' rolüyle Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 'Genç Cadı Ödülü' bulunuyor.

Begüm Akkaya, SHOW TV'nin fenomen dizisi ' Çukur'un 4'üncü sezonunda 'Seher' rolüyle kadroya dahil oldu.
Ay Yapım imzalı 'Çukur'un senaryosunu Gökhan Horzum yazıyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği dizide başrolleri Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya ve İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Fenomen 'Çukur'un kadrosuna dahil olmak size neler hissettirdi? Kadroya dahil olma sürecini anlatabilir misiniz?
Hikâyeye dahil olmam çok ani oldu. Ama dahil olduğum andan itibaren 'Çukur' izleyicisinin beni kucaklamasıyla diziye olan sevgilerine ve kurdukları bağa tanıklık etmiş oldum. Bu çok büyülü. Sosyal medyadan gelen "Çukur'umuza hoş geldin abla" mesajlarına çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Sete çıkmadan izleyiciler tarafından karşılanmak müthiş bir duyguymuş. 4 sezondur emek veren, işini en iyi şekilde yapan bir ekibe dahil olmak bana kendimi güvende hissettiriyor.

Seçimlerin oyuncular için çok fazla önem arz ettiğini düşünüyorsunuz. Teklif geldiğinde hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?
Öncelikle kadını aşağılayan seksist ve homofobik işlerden uzak durma çabamda çok netim. Bundan ayrı olarak hikâyenin bütünlüğü, oluşturulan dil, oynayacağın rolün bendeki kazanımı, yönetmen, görüntü yönetmeni gibi beni hikayeye yaklaştıran veya uzaklaştıran unsurlar var tabii. Lakin yaşamsal koşullar bu kriterinizi değiştirebiliyor kimi zaman. Ekonomik özgürlüğünüz olduğu müddetçe seçim yapabilme lüksünüz oluyor. Seçtiğiniz iş dışında oyuncu kişisi olarak tercih ettiğiniz oyunlar da sizi iyi veya kötü oyuncu olarak betimliyor.

'Çukur'un kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını umarsınız?
'Çukur'da var olan her karakter izleyicilerde bir iz bırakıyor. Sizi oyuncu kişisi olarak kabulleniyorlar. İzleyicilerin sevgisini kazanmak çok güzel, neden olmasın ki?

'Seher' karakterini nasıl tanımlarsınız?
'Seher', İstanbul gibi koca bir şehirde iki çocuğuyla sefaleti dibine kadar yaşayan, kadın olmasının önüne çıkardığı engellere rağmen hayatta kalmaya çalışan güçlü bir kadın. Yolunun 'Çukur'a düşmesi ve 'Aliço' ile karşılaşması hayatında bazı şeylerin değişmesine yol açacak.

Konservatuvar sırasında kurduğunuz hayallere ne ölçüde ulaştınız? Oyunculuk size ne ifade ediyor?
Okuldan bu yana 'Keşke daha çok sahnede olabilseydim' diyorum. Hayalimde oradan hiç inmemek var. Sürekli oyun oynamak, oyunda kalma hali bana sınırsız bir öğrenme alanı yaratıyor.

Pandemi nedeniyle tiyatro oyunlarının dijitalleşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Dijitalleşmenin tiyatrolara olan katkısının ve zararlarının neler olduğunu düşünüyorsunuz?
Hepimiz aylardır evlerdeyiz tiyatroya sinemaya konsere gitmeye o kadar ihtiyacımız var ki... Bu anlamda ruhumuza az da olsa iyi gelebileceğini düşünüyorum. Hatta yapılan yorumlardan insanlarda daha çok tiyatroya gitme arzusu oluşturduğunu gördüm. Tabii ki dijital tiyatroların etkisi birebir sahnede izlediğimiz gibi tatmin olma ihtiyacımızı karşılamıyor. Hem oyuncu hem seyirci için söyleyebilirim bunu. Seyirci, tiyatronun olmazsa olmazıdır. Seyirciler salonda olmalıdır. Çünkü seyirci de oyuna dahildir. Oyun izlemeyi de oynamayı da çok özledim. Bir an önce salgından kurtulup tiyatroya sinemaya konser ve sergilere gidebilelim.

Türkan Şoray ile Ekrem Bora gibi iki üstadın adını taşıyan umut ödülüne layık görülmüştünüz. O ödüllerin size yüklediği sorumluluk nelerdi? O sorumluluk size ne hissettirdi? Altından nasıl kalktınız? Ödüllerin getirisi neler oldu?
İki büyük dev oyuncunun adına verilen ödüller benim için müthiş bir gurur. İyi bir iş çıkarmışım deyip sonra onların varlığını unutuyorum. Unutmak istiyorum çünkü kendimde bir baskı oluşturmamak ve hata yapabilme özgürlüğümü kısıtlamak istemem. Aksi taktirde ödüller ayağıma takılabilir.

Oyunculuğun olmazsa olmaz en önemli gereklilikleri nelerdir?
Akla gelen bir fikir saçma dahi olsa denenmeli. Yaratım sürecini besleyen bir unsur.

Özgün bir oyuncu olma adına hedefinize ne ölçüde ulaştığınızı düşünebiliriz? Hedefe giden yolda karşılaştığınız en önemli engeller nelerdir?
Yeniye olan ilgimi hiç kaybetmek istemem. Dünyaca büyük bir değişimdeyiz her şey değişiyor; alışkanlıklarımız, rutinlerimiz, kullandığımız dil ve bir sürü şey. Bunların yansımasını her alanda göreceğiz. Öğrenmeye açık olma gayretindeyim. En büyük engel insanın kendisi.

'ÇUKUR'DA NELER OLACAK?
'Koçovalılar', 'Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra 'Kulkan' ve 'Çağatay'ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, 'Çağatay'ın 'Çukur'u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi 'Koçovalılar'ın elini kolunu bağlayacak. 'Vartolu'nun Afganistan'da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. 'Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken 'Çağatay' ve 'Kulkan'ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir 'Koçovalı'yı daha ölümle burun buruna getirecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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