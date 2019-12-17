Behzat Ç'nin efsane karakterlerinden Ercüment Çözer'in başrolde olduğu ve yine Nejat İşler'in canlandıracağı 'Saygı' isimli mini dizi izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. BluTV, Twitter hesabından Saygı dizisi ile ilgili müjdeyi verdi.

SAYGI ERCÜMENT ÇÖZER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BluTV resmi twitter hesabından, "Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in hikâyesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020’de sadece BluTV’de!" mesajını yayınlayarak duyurdu.

Ercüment Çözer Saygı 8 bölümden oluşacak.