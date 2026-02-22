Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Behzat Gerçeker: Beren, yaptığından memnunsa sorun yok

        Behzat Gerçeker: Beren, yaptığından memnunsa sorun yok

        Bebek sahilinde eşi Birgül Gerçeker ile el ele görüntülenen usta müzisyen Behzat Gerçeker, Beren Saat'in çok konuşulan 'CapitaliZoo' şarkısını yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 15:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yaptığından memnunsa sorun yok"

        Usta müzisyen Behzat Gerçeker ile eşi Birgül Gerçeker, Bebek’te görüntülendi. Güzel havayı değerlendiren çift, sahilde el ele yürüyüş yaptı.

        Kurucusu olduğu ENBE Orkestrası ile birçok projeye imza atan Behzat Gerçeker, son günlerde çok konuşulan Beren Saat’in 'CapitaliZoo' şarkısını yorumladı. Beren Saat’in iki değerli müzik insanıyla çalıştığını söyleyen Gerçeker; "Beren Saat, bu sektörden değil ama böyle bir şey yapmış. Arkasında çok önemli müzik insanları Kenan ve Ozan Doğulu var. Onlar da bu işin içindeler ve iyi bir noktadalar. Bence neden güzel yapmasın. Biz de müzikle ilgileniyoruz tenis oynuyorum. Herkesin bir hobisi var. Bence içinde kalmamış böyle bir şey yapmış. Denecek bir şey yok arkasında Türkiye’nin en önemli müzik insanları var. Beğenmeyen de olabilir. Her yaptığımız iş beğenilmiyor. İnsanların zevkine göre değişiyor. Beren Saat yaptığı işten memnunsa sorun yok. Ben şarkıyı sonuna kadar izlemedim. Bir bölümünü gördüm. Klip değişik. İçinden öyle gelmiş" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karaman'da çiftin öldüğü kaza; mesaiye yetişmek isterken olmuş

        Karaman'da çiftin öldüğü kaza; mesaiye yetişmek isterken olmuş

        #beren saat
        #Behzat Gerçeker
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Alacak meselesi can aldı
        Alacak meselesi can aldı
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?