Behzat Gerçeker: Beren, yaptığından memnunsa sorun yok

Usta müzisyen Behzat Gerçeker ile eşi Birgül Gerçeker, Bebek’te görüntülendi. Güzel havayı değerlendiren çift, sahilde el ele yürüyüş yaptı.

Kurucusu olduğu ENBE Orkestrası ile birçok projeye imza atan Behzat Gerçeker, son günlerde çok konuşulan Beren Saat’in 'CapitaliZoo' şarkısını yorumladı. Beren Saat’in iki değerli müzik insanıyla çalıştığını söyleyen Gerçeker; "Beren Saat, bu sektörden değil ama böyle bir şey yapmış. Arkasında çok önemli müzik insanları Kenan ve Ozan Doğulu var. Onlar da bu işin içindeler ve iyi bir noktadalar. Bence neden güzel yapmasın. Biz de müzikle ilgileniyoruz tenis oynuyorum. Herkesin bir hobisi var. Bence içinde kalmamış böyle bir şey yapmış. Denecek bir şey yok arkasında Türkiye’nin en önemli müzik insanları var. Beğenmeyen de olabilir. Her yaptığımız iş beğenilmiyor. İnsanların zevkine göre değişiyor. Beren Saat yaptığı işten memnunsa sorun yok. Ben şarkıyı sonuna kadar izlemedim. Bir bölümünü gördüm. Klip değişik. İçinden öyle gelmiş" diye konuştu.