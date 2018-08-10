Beijing Guoan - Jiangsu Shuntian rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Beijing Guoan, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Jiangsu Shuntian takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Beijing Guoan 33 puanla 1. sırada, Jiangsu Shuntian 28 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Beijing Guoan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Jiangsu Shuntian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 202 kodlu maçı oynayanlar; Beijing Guoan galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.65, Jiangsu Shuntian galibiyet oranı 4.75. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Beijing Guoan önceki hafta Changchun YaTai mücadelesinde 1-2 yenildi.

Jiangsu Shuntian ise Shanghai East Asia maçında 2-3 kazandı.

Beijing Guoan, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 15 gol yedi.

Jiangsu Shuntian, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jiangsu Shuntian 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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