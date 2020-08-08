"BU KEZ FORMALAR OLMUŞ"

Saad El Hudafi.. beIN'in içerik sorumlusu. Doğrudan lafa gireceğim; bu arkadaş ya işi bilmeyen bir aklı evvel ya da Fenerbahçe düşmanları ile çalışan biri. Niye Saad'ı işaret ediyorum anlatayım.

Efendim beIN Türkiye'nin başında Yusuf El Ubeydli var. Yusuf Bey sadece Türkiye'nin değil yaklaşık 50 ülkenin CEO'su. Kendisi göreve başladığından beri her türlü önemli iş partneri ile iyi ilişkiler kurdu. Futbol dünyasında kime sorsanız Yusuf Bey için iyi şeyler söyler. Ne zaman bu Saad geldi o günden beri beIN de bir takım tuhaflıklar olmaya başladı. Bu Saad efendi şimdi de Fenerbahçe'ye açık savaş açtı.

Kronolojik olarak gelişmelere bakalım:

Netflix gibi çok önemli bir mecrada Anelka'nın belgesel filmi yayınlanıyor ve Fenerbahçe'de; beIN'in yayıncısı olduğu ligin bir takımında bu oyuncu 1.5 yıl oynamış ve bu ismin belgesel boyunca süresi sadece 45 saniye. Çünkü beIN; yememiş içmemiş Netflix'e Anelka'nın görüntülerini vermemek için adeta fahiş fiyat çekmiş. Nereden baksan saçmalık, iş bilmezlik..

Sonra F.Bahçe taraftarı TFF'nin limit kararına isyan etti ve yapabileceği tek şeyi yapıp beIN aboneliklerini iptal etme

kampanyası başlattı. Kurum önce bir iki "bizle ilgisi yok" çıkışı yaptı sonra Güntekin Onay üzerinden "anlamak mümkün değil" mesajı verdi.

Sonra ortam bu haldeyken, Saad efendi Hande Sümertaş'ı beIN'e transfer etti. Hande, Terim'in iletişim sorumlusu idi. Terim'in kızlarının negatif iletişimlerinin hocaya zarar vermesini istemediğinden gerekli uyarıları yaptığı için Terim'le bozuştu. Yani işi Terim'i olumsuz iletişimden korumak olan biriydi ve o işi yapmaya çalıştığı için ayrılmak zorunda kaldı. Kendisi beIN'deki işi de layıkıyla yapar. Tartışılacak konu liyakati değil. Ancak makul ve akıllı bir adam Hande'yi işe alacaksa bile alır karşısına ve şunu söyler: Biz seninle çalışacağız. Ama durumu görüyorsun. Bambaşka bir konudan biz de hedefteyiz. Ya biraz bekleyelim ya da sen bir şirket kur, biz de senden hizmet alalım. Böylesi daha doğru olur bizim için..

Ama Saad ya meydan okudu ya da dediğim gibi işten anlamıyor. Hande Sümertaş transferi Beşiktaşlıların da ciddi tepkisini çekti.

Bu Saad zaten sezon başında Türk futbol tarihinin en karanlık maçlarından bir kaçını yönetmiş; dünya tarihine geçen 16 dakikalık uzatma vermek zorunda kalınmış bir müsabakada düdük çalmış Selçuk Dereli'yi hakem yorumcusu yapmaya çalışmıştı. O hatayı Yusuf Bey engellemişti.

Durumlar böyleyken, ortalık yangın yeriyken Saad efendi, bu kez de Ali Koç'un basın açıklamasını yayınlatmadı. Haa bir de F.Bahçe'nin transfer açıkladığı videodan Mert Hakan'ın attığı gollere telif uyguladı.

Bu kafayla beIN'de SAAD'et olmaz. Zaten bıraksalar yarın arkasına bakmadan kaçacak olan bu şirketin bu ülkede ömrü yok da bu Saad'a bu akılları kim veriyor acaba? Yusuf Bey'in üzerine mi oynuyor bilemem.

Ticareten desen mantıksız, siyaseten desen manasız.. Allah sonlarını hayretsin. Kadıköy'deki 20 maçta görev yapacak emekçilere şimdiden kolay gelsin.

Ya Yusuf başa ya Saad leşe benden söylemesi...

"BU KEZ FORMALAR OLMUŞ"

Hep eleştirecek değiliz. Adidas'a hakkını vermemiz gerekir. Açıkçası son 2-3 yıldır bana göre berbat tasarımlı formalar yapan bu şirket, bu sene yine bence çok güzel formalar üretmiş F.Bahçe için. Dizayn işi sübjektif bir şey. Size göre güzel görünen bana çirkin gelebilir. Ama ben F.Bahçe formasında lacivert ağırlık yerine sarı ya da beyaz ağırlığın daha güzel olduğunu düşünüyorum.

Bu seneki çubuklu da sarı ağırlıklı ve altın sarısı forma da gayet güzel. Diyorum ya bana güzel gelen size gelmeyebilir. Ama bu sefer özenildiği ve F.Bahçe'ye özel çalışıldığı belli. Çubuklu formada Kanarya; Lacivert formada Fener; Altın Sarısı formada ise Meşe Palamudu ense detayı çok iyi düşünülmüş. Adidas Türkiye sorumlusu Uğur Yıldız'a sordum, onun ve ekibinin fikriymiş bu detay. F.Bahçe'ye özel bu detay; özenin göstergesi. Kendilerini tebrik ediyorum.