beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Galatasaray PSG UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 1 EKİM 2019
00.00 beIN Manşet 00.00
01.00 Süper Lig Maç Sonu
02.30 Dünden Bugüne
03.00 beIN Manşet
04.00 Maç Saati
05.45 Kısa Özet: Galatasaray - Fenerbahçe
06.00 beIN Manşet
07.00 Maç Saati
08.45 Maç Saati
10.30 Süper Lig Maç Sonu
12.00 Maç Saati
13.45 Maç Saati
15.30 Süper Lig Maç Sonu
17.00 UEFA Avrupa Ligi
18.00 beIN Manşet
19.00 Futbolun Şehirleri
20.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21.50 Galatasaray - PSG
22.45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23.00 Galatasaray - PSG
BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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