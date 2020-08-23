beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER yayın akışı hem sporseverler hem de derbi maçı severler araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Paris Saint Germain (PSG) Bayern Münih maçı bu akşam 22.00 da başlayacak. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI 23 AĞUSTOS 2020
15:00Spor Akademisi Futbol
16:00Fenerbahçe - Beşiktaş
17:45Özel Röportaj: G.Mendieta
18:00Transfer
19:00Kolaysa Anlat
20:45Özel Röportaj: G.Mendieta
21:00UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:50PSG - B.Münih (C)
13:45Özel Röportaj: G.Mendieta
14:00Taraftar
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 23 AĞUSTOS 2020
15:00Spor Akademisi Futbol
16:00Fenerbahçe - Beşiktaş
17:45Özel Röportaj: G.Mendieta
18:00Transfer
19:00Kolaysa Anlat
20:45Özel Röportaj: G.Mendieta
21:00UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:50PSG - B.Münih (C)
BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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