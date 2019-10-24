beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Krasnodar ve Beşiktaş Braga UEFA Avrupa Ligi grup maçları saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM 2019

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Kısa Özet

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

19:45 Beşiktaş - Braga

20:40 UEFA Avrupa Ligi

20:55 Beşiktaş - Braga

21:45 Trabzonspor - Krasnodar

22:45 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Taraftar

23:00 Trabzonspor - Krasnodar

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.