beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Krasnodar ve Beşiktaş Braga UEFA Avrupa Ligi grup maçları saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM 2019
00:00 beIN Manşet
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Kısa Özet
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
19:45 Beşiktaş - Braga
20:40 UEFA Avrupa Ligi
20:55 Beşiktaş - Braga
21:45 Trabzonspor - Krasnodar
22:45 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Taraftar
23:00 Trabzonspor - Krasnodar
BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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