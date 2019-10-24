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beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri - 24 Ekim beIN SPORTS 1 yayın akışında neler var?

beIN SPORTS 1 yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Trabzonspor Krasnodar ve Beşiktaş Braga UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor Krasnodar ve Beşiktaş Braga maçları beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. İşte 24 Ekim beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Krasnodar ve Beşiktaş Braga UEFA Avrupa Ligi grup maçları saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 24 EKİM 2019

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Kısa Özet

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

19:45 Beşiktaş - Braga

20:40 UEFA Avrupa Ligi

20:55 Beşiktaş - Braga

21:45 Trabzonspor - Krasnodar

22:45 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Taraftar

23:00 Trabzonspor - Krasnodar

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı:beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi:DIGITURK T37
Frekansı:11675
Polarisazyon Değeri:V - Dikey
Kapsama:Batı
SR:24444
FEC:3/4
Tip: 

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.

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