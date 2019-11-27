beIN SPORTS 2 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 2 ekranlarında yayınlanacak Barcelona Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 2 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI - 27 KASIM 2019
14:30 JUVENTUS - A. MADRID
16:15 R. MADRID - PSG
18:00 LİG ÖZETLERİ
19:00 UEFA AVRUPA LİGİ MAGAZİN
20:00 MY STORY PAOLO MALDINI
20:15 MAÇ ÖZETLERİ
20:45 ZENIT - O. LYON
22:45 BARCELONA - B. DORTMUND
BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORTS 2 Kanalı 11180 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise H-Yatay'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 30000 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORTS 2 kanalı SD olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|beIN SPORTS 2
|Frekansı
|11180
|Polarizasyon Değeri
|H-Yatay
|Kapsama
|Batı
|SR
|30000
|FEC
|3/4
|Paket İsmi
|Digiturk
|Tip
|SD
|Kategori
|SPOR
|Şifre
|Irdeto
Kanal SPOR kategorisinde bulunmaktadır ve Televizyon kanalıdır.
Türksat T3A uydusunda DIGITURK T324 paketinde bulunan beIN SPORTS 2 kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen 2019 ve 2020 güncel frekansları girmeniz gerekmektedir.
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