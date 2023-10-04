Bekar ya da evli olmak kalp kriziyle ilişkili! Bekarlar için bilim ne diyor?
Amerika'da yapılan bir araştırma, evli olmak ya da bekar kalmanın kalp rahatsızlıklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. 'Medeni durumun bununla ne ilgisi var?' diye düşünebilirsiniz ancak ortaya çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı. ABD Nüfus Sayımı Bürosu'na göre Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 46'sı boşanmış, dul veya hiç evlenmemiş ve modern zamanlarda hiç evlenmemiş olanların oranı istikrarlı bir şekilde artıyor.
Evliliğin yararları hakkındaki sağlık araştırmalarına sıradan bir bakış, eski bir TV sitcom'unda aşırı istekli bir annenin verdiği ders gibi okunabilir. "Neden hala evlenmiyorsun?" veriler bunu soruyor gibi görünüyor.
Ancak Charlotte'taki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde psikolojik bilimler bölümünde profesör olan Amy Canevello, evlilik ile sağlığı birbirine bağlayan çok sayıda araştırmaya rağmen durumun aslında incelikli olduğunu söyledi.
Canevello, "Bu karmaşık" dedi. "Mesele sadece ilişkilerin sağlık için iyi olması değil. Sorun, iyi ilişkilerin sağlık için de iyi olması. Kötü ilişkiler ise pek değil."
Atlanta'daki Emory Klinik Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü müdürü Dr. Arshed A. Quyyumi, evlilik ve kalp sağlığı arasındaki bağlantıları inceledi. Bağlantının karmaşık olabileceğini ama aynı zamanda açık olduğunu söyledi.
2020'de Trends in Cardiovasküler Medicine dergisinde yayınlanan bir incelemede kıdemli yazar olarak yer alan kendisi, çalışmaların evli olmayan kişilerin evli meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında kalp ile ilgili kötü olaylara yakalanma oranının daha yüksek olduğunu bulduğunu belirtti.
İncelemede yer alan bazı araştırmalar, erkeklerin evlilikten kadınlara göre daha fazla fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.
Quyyumi ayrıca 2017 yılında Journal of the American Heart Association'da yayınlanan ve evli insanlarla karşılaştırıldığında evli olmayan kişilerin kardiyovasküler nedenlerden ölüm oranlarının yüzde 45 daha yüksek ve kalp-damar hastalıklarından ölme riskinin yüzde 52 daha yüksek olduğunu ortaya koyan bir çalışmanın kıdemli yazarıydı. Evli olmayan kişi dul, boşanmış/ayrı düşmüş veya hiç evlenmemiş olsa da oranlar benzerdi.
Ancak ölüm verileri açık olmasına rağmen Quyyumi, evlilik yüzüğünün olmamasının tüm bekar insanlar için bir felaket anlamına gelmediğini söyledi.
"Bunun 'Bu olmadan ölürsün' tarzı bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi. Aksine, evliliğin birçok alanda olumlu bir rol oynaması daha muhtemeldir.
Şefkatli bir eşin, düzenli tıbbi kontrollerden geçmenizi ve ilaç tedavisini sürdürmenizi sağlamanıza yardımcı olabileceğini söyledi. Veya birleşik gelirlerle daha sağlıklı bir mahalleye ve daha iyi bir sağlık sigortasına sahip olabilirsiniz.
Bazı araştırmalar evliliğin sağlık açısından daha karmaşık bir durum olabileceğini de ortaya çıkardı. Örneğin, hiç evlenmemiş kişilerin sigara içme veya düzenli olarak alkol kullanma olasılıkları daha yüksektir.
Evlilikle ilgili uzun vadeli verilerin sınırları vardır. 2020 analizi, daha genç, hiç evlenmemiş kişilerin, daha yaşlı, hiç evlenmemiş kişilere göre daha fazla davranışsal risk faktörüne sahip olduğunu belirtiyor; "bu, yalnızca hiç evlenmemiş gruplardaki daha sağlıklı kişilerin çalışmalara dahil edilecek kadar yaşadığını gösterebilir." Hiç evlenmemiş, boşanmış ve dul kişiler arasındaki sonuçlar da farklılık gösterebilmektedir.
Ayrıca Quyyumi, evliliğin sağlığa faydalarını araştırmanın bekar insanların sağlığını incelemekle aynı şey olmadığını söyledi.
Ve evliliğin geleneksel olarak yalnızca heteroseksüel çiftlere açık olduğu göz önüne alındığında, uzun vadeli araştırmalar evliliğin yeni tanımlarını yakalayamıyor. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından 2018 yılında yapılan bir analiz, yasal evliliğin, evli eşcinsel erkeklerin sağlık sigortasına ve bakım hizmetlerine erişimini artırdığını ortaya çıkardı.
Ancak Quyyumi ve Canevello aynı fikirde: Sağlık ve ilişkiler hakkındaki tartışmalarda kalite önemlidir.
Canevello, "Kötü bir ilişki içinde olmak insanlar için iyi değil" dedi.
İlişki kalitesi sağlık çalışmalarında sıklıkla ele alınmıyor. Bunun yeni bir örneğini vermek gerekirse, Ağustos ayında Journal of the American Heart Association'da yayınlanan bir çalışma, evlilik ilişkisindeki stresin gençlerin kalp krizinden kurtulma becerisine zarar verdiğini ortaya çıkardı.
Ancak Canevello, yalnızlık ve tecritin ciddi sağlık riskleri olarak kabul edildiğini söyledi.
"Mutlu, iyi işleyen ilişkiler içinde olan insanların genel olarak daha sağlıklı olma eğiliminde olduklarını biliyoruz" dedi, "çünkü bu tür ilişkilerin her türlü fiziksel etkiye sahip olan stresimizi azaltabileceğini biliyoruz."
Ancak şöyle dedi: "Mutsuz bir evlilik içinde olabilir ve perişan olabilirsiniz, ya da bekar olup tamamen iyi olabilirsiniz ve kendinizi yalnız hissetmeyebilirsiniz."
İnsanlar evli insanların evli olmayanlara göre daha az yalnız olacağını varsayıyor ancak Canevello, araştırmacıların evli ve bekar insanları karşılaştırma biçimine meydan okuyan sosyal bilimci Bella DePaulo'nun araştırmasına dikkat çekti.
Canevello, "Onun çalışması aslında bekar insanların çok da yalnız olmadıklarını gösteriyor" dedi. "Olabilir ama olmak zorunda değil."
Sağlıklı bir sosyal ağın yararları sadece evli olduğumuz insanlarla sınırlı değil, dedi.
Canevello, "Başka insanlarla bağlantı kurmanın romantik bir bağlamda olması gerekmiyor" dedi. Bazı uzmanların son zamanlarda "romantik partnerlerimiz üzerinde muhtemelen çok fazla baskı oluşturduğumuzu" öne sürdüklerini söyledi. Kırk ya da 50 yıl önce, romantik bir partnerin aynı zamanda tek başına en iyi arkadaş ve sosyal destek kaynağı olması da beklenmiyordu. "İnsanların bowling grupları, zanaat grupları ve kitap kulüpleri vardı." "Ve bu grupların tümü, daha sonra partnere yüklenmeyen diğer ihtiyaçları da karşıladı."
Canevello'nun kendi çalışması, insanların her türden insanı destekleyerek nasıl bağlantı kurabileceklerini vurguluyor. "Bu karşılıklı ilgi ve önemsemeyle ilgili" dedi.
Evliliğin yararlarına ilişkin verilere karşı çıkmanın zor olacağını söyledi. "Sanırım bu şeyleri elde etmenin tek yolunun evliliğiniz olduğunu varsayıyoruz ama bu doğru değil."
Quyyumi, bağlılığın gücünün evlilikle sınırlı olmadığı konusunda hemfikir.
"Acele edip flört etmeye ve evlenmeye başlamamız doğru değil" dedi. Sosyal destek bir kardeşten veya bir grup iş arkadaşından gelebilir. Hayatı bu tür ilişkilerle dolu olan birinin "muhtemelen bekar olması sorun değil" dedi.
En sağlıklı durumda olmak isteyen kişilerin, diyet ve egzersizle ilgili geleneksel kalp sağlığı yaşam tarzı faktörlerine de odaklanabileceğini söyledi.
Canevello, sağlık söz konusu olduğunda meselenin "evlilik ruhsatınız var mı?" sorusuna gelmediğini öne sürdü. Anahtar soruların şu olduğunu söyledi: "Hayatınızda sizi önemseyen insanlar var mı? Peki hayatınızda önemsediğiniz insanlar var mı?"