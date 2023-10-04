Bekar ya da evli olmak kalp kriziyle ilişkili! Bekarlar için bilim ne diyor?

İnsanlar evli insanların evli olmayanlara göre daha az yalnız olacağını varsayıyor ancak Canevello, araştırmacıların evli ve bekar insanları karşılaştırma biçimine meydan okuyan sosyal bilimci Bella DePaulo'nun araştırmasına dikkat çekti.

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Canevello, "Onun çalışması aslında bekar insanların çok da yalnız olmadıklarını gösteriyor" dedi. "Olabilir ama olmak zorunda değil."

Sağlıklı bir sosyal ağın yararları sadece evli olduğumuz insanlarla sınırlı değil, dedi.