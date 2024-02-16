Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bekçi alımı 2024: Çarşı, mahalle bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kimler nasıl bekçi olabilir?

        Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Kimler bekçi olabilir, şartları nelerdir?

        Bekçi olmak için başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair araştırma yapıyor. Geçen sene 1. dönem bekçi alımlarında bin 200 kişi göreve başlamıştı. Şimdi ise 2024 bekçi alımı için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Peki, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ne zaman yapılacak ve şartları nelerdir? İşte, bekçi alımına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:04 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bekçi alımları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. EGM tarafından başvuruları açılan çarşı ve mahalle bekçiliği ilanları dikkatle takip ediliyor. Adayların önce başvuruda bulunması ardından yazılı ve fiziki sınavı geçmesi gerekiyor. Bunun yanında adaylarda, boy ve yaş sınırı gibi birçok şart da aranıyor. İşte, 2024 bekçi alımı ve merak edilen tüm detaylar..

        2

        2024 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 1. dönem bekçilik alımı başvuru tarihleri bekleniyor. Ancak şu anda konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelmesi halinde haberimize ekleyeceğiz.

        3

        BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        c) En az 167 cm boyunda olmak,

        d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

        e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

        f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        4

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

        5

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trump'a dev para cezası
        Trump'a dev para cezası
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
        Texas valisi sınır kentine 'askeri üs' kuruyor
        Texas valisi sınır kentine 'askeri üs' kuruyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest
        Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest
        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü