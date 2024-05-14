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        Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman? 2024 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği duyurusu geldi mi?

        Bekçi alımı ne zaman? 2024 EGM Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Bekçi alımı son gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Bekçi alımı başvuru tarihleri araştırılırken şu an için yeni ilan yayınlanmadı. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımın yapıldığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen alımların PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. İşte bekçi alımı ile ilgili detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:20
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        Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili yeni duyurular takip ediliyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlendirilen bekçilerin başvuru tarihi araştırılıyor. Adayların yakından takip ettiği bekçi alımı yayınlanacak olan kılavuz sonrası belli olacak. Peki Bekçi alımı ne zaman, bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği duyurusu geldi mi?

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        BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Bekçi alımı ile ilgili henüz güncel ilan yayınlanmadı. Konuyla alakalı güncel gelişmeler haberimizde yer alacaktır.

        Geçtiğimiz yıl 26 ilimizde bekçiler mesleğe adım atmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvuruların duyurulması bekleniyor.

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        BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

        • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        • b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
        • c) En az 167 cm boyunda olmak,
        • d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
        • e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
        • g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
        • h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
        • i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
        • j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
        • k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,v l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
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