Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili yeni duyurular takip ediliyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlendirilen bekçilerin başvuru tarihi araştırılıyor. Adayların yakından takip ettiği bekçi alımı yayınlanacak olan kılavuz sonrası belli olacak. Peki Bekçi alımı ne zaman, bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği duyurusu geldi mi?