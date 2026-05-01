BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI? Bekçi olmak şartları neler? Bekçilikte hangi şartlar değişti?
İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolarında görev almak isteyen adaylar, 2026 yılı bekçi alımına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 9 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, alım sürecine dair beklentileri artırırken, başvuru şartları ve takvime yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki Bekçi olmak şartları neler? Bekçilikte hangi şartlar değişti? Ayrıntılar haberimizde.
BEKÇLİ ALIMI YAPILACAK MI?
2026 yılı için yeni bekçi alımına dair henüz resmi bir ilan yayımlanmadı. Bu nedenle adaylar, başvuru tarihleri, kontenjan sayısı ve şartlara ilişkin açıklamaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Sürecin ilerleyen dönemlerinde İçişleri Bakanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruların, alım takvimini ve başvuru detaylarını netleştirmesi bekleniyor.
BEKÇİLİKTE HANGİ ŞARTLAR DEĞİŞTİ
İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeye göre erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olma şartı zorunlu hale getirildi. Bunun yanı sıra adayların başvuru yaptıkları ilde en az son bir yıl boyunca ikamet etmiş olmaları gerekecek.
Adli sicil ve güvenlik şartları ise önceki süreçte olduğu gibi önemini koruyor. Adayların özellikle ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmasına engel bir durumunun olmaması gerekiyor.
Öte yandan, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adayların bekçilik başvurusunda bulunamayacağı da yeni düzenlemede açıkça yer aldı.