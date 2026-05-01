BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI? Bekçi olmak şartları neler? Bekçilikte hangi şartlar değişti?

BEKÇİLİKTE HANGİ ŞARTLAR DEĞİŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olma şartı zorunlu hale getirildi. Bunun yanı sıra adayların başvuru yaptıkları ilde en az son bir yıl boyunca ikamet etmiş olmaları gerekecek.

Adli sicil ve güvenlik şartları ise önceki süreçte olduğu gibi önemini koruyor. Adayların özellikle ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmasına engel bir durumunun olmaması gerekiyor.

Öte yandan, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adayların bekçilik başvurusunda bulunamayacağı da yeni düzenlemede açıkça yer aldı.