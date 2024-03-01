Bekçi mesai saatleri: Bekçiler ne zaman, hangi günler çalışıyor?

Bekçilerin mesai saatleri, onların toplumda oynadıkları kritik rolü yansıtır. "Bekçi mesai saatleri, bekçilerin çalışma saatleri 2024, bekçiler saat kaçta çalışmaya başlıyor, bekçiler kaça kadar çalışıyor, bekçiler resmi tatillerde çalışıyor mu, bekçiler hafta sonu çalışıyor mu" gibi sorular, bekçilik mesleğiyle ilgili sıkça sorulan sorulardır. Bu yazımız, bekçilerin çalışma düzeni ve saatleri hakkında güncel bilgileri içererek, toplumun güvenliği için gece gündüz demeden çalışan bu önemli meslek grubu hakkında farkındalık yaratıyor.

Bekçi Mesai Saatleri

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Bekçilerin çalışma saatleri, genellikle görev yaptıkları yerin ihtiyaçlarına ve güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir. Ancak, çoğu bekçi gece saatlerinde daha yoğun bir şekilde çalışır. Bu, bekçilerin asli görevlerinden biri olan geceleyin huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla doğrudan ilgilidir.

Yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir.

Bekçilerin Çalışma Saatleri 2024

2024 yılı için bekçilerin çalışma saatleri, yerel yönetimler ve güvenlik kurumlarının belirlediği düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, bekçiler gece vardiyasında, akşam 22.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar görev yaparlar.

Bekçiler Saat Kaçta Çalışmaya Başlıyor?

Bekçilerin çalışmaya başlama saati, genellikle akşam saat 22.00 olarak belirlenmiştir. Bu saat, gün batımından sonra toplumun güvenlik ihtiyacının artmasıyla ilişkilidir.

Bekçiler Kaça Kadar Çalışıyor?

Bekçilerin mesai bitiş saati, görev yaptıkları bölgenin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir ancak genel olarak sabahın erken saatlerine kadar çalışmaları beklenir. Sabah 05.00 veya 06.00, çalışma saatinin sona erdiği yaygın zamanlardır.

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Bekçiler Resmi Tatillerde Çalışıyor mu?

Bekçilerin görevi, toplumun güvenliğini sağlamak olduğundan, resmi tatillerde de çalışmaları gerekebilir. Ancak, bu, görev yaptıkları kurumun ya da yerel yönetimin politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Bekçiler Hafta Sonu Çalışıyor mu?

Bekçilik mesleği, hafta sonları da dahil olmak üzere kesintisiz bir güvenlik hizmeti gerektirdiğinden, bekçiler genellikle hafta sonları da çalışır. Görev ve sorumlulukları, haftanın her günü ve saati toplumun güvenliğini sağlamayı kapsar.

Bekçilerin Görevleri

Emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak çarşı ve mahalle bekçileri, zorunluluk olmadıkça görevli oldukları bölgeleri terk edemeyecek.

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Tehlike bakımından cezaevleri ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumları veya bunların eklentilerine, nezarethanelere, akıl hastanelerine, hastanelerin psikiyatri bölümlerine bekçiler silahla giremeyecek ancak silah ve şarjörünü teslim ederek girebilecek.

Bekçiler, barut, bomba, dinamit, gaz, benzin gibi yanıcı veya patlayıcı maddelerin yapıldığı veya muhafaza edildiği yerlere de şarjörünü teslim ederek girebilecek, sanık sıfatıyla mahkemelere üniformayla giremeyecek.

Bekçiler, silah, kelepçe, gaz spreyi, cop, çok kullanımlı çakı, el feneri, düdük taşıyabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde silah taşıyamayacak. Ancak bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan çarşı ve mahalle bekçileri buralarda silah taşıyabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinden görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan ve ücretsiz izne ayrılanlar silah taşıyamayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri görevlendirildikleri bölgede devriye hizmetini yürütmeye mecbur olacak. Bekçilerin devriyeleri en az iki kişiden oluşacak ve kıdemli olan devriyenin amiri sağdan yürüyecek.

Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat kurarak yardım edilmesini sağlayacak çarşı ve mahalle bekçileri, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın kolluk birimine teslim edecek.