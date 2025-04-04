Bekçi saldırganı vurdu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beyoğlu'nda şiddet uygulayan kişiye yoldan geçen bir bekçi müdahale etti. Ama ortalık daha da karıştı. Bekçi kendisine de yumruk atan saldırganı bacağından vurdu.
Giriş: 04.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:18
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Beyoğlu'nda şiddet uygulayan kişiye yoldan geçen bir bekçi müdahale etti.
Ama ortalık daha da karıştı.
Bekçi kendisine de yumruk atan saldırganı bacağından vurdu.
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