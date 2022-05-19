Bekçilik başvurularının sona ermesinin ardından bekçi sınavına kısa bir süre kalırken 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ön sağlık kontrolü merkezleri açıklandı. 2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 erkek aday asıl olarak alınacak. Bekçilik sınav tarihi ve sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Peki Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...