Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, mülakata giren bütün aday ve aday yakınların merakla bekleyip ve araştırdığı bir konu olmaya başladı. Adaylar jüri üyeleri karşısında kendilerini tanıtıp ve genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verildikten sonra adayın mimik, diksiyon ve psikolojik bakımında davranışlarına bakılmaktadır. Jüri üyelerinin belirli kriterleri göz önünde bulundurarak farklı sorularda sormaktadır.

Mülakatlarda 5 ayrı kriterde değerlendirilen adaylar 70 ve üzeri aldıkları puanlarda başarılı sayılacaktır. Puanının yüzde 50'sini sözlü sınav, yüzde 25'ini yazılı sınav, yüzde 25'ini ise fiziki yeterlilik puanı oluşturacak.Mülakat ortalama 3 dakika sürdü ve mülakatlardan çıkan adayların ilk olarak merak ettiği soru, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların tabi tutulup ve katılım sağladığı sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafında resmi bir açıklama olmamakla birlikte sonuçların ekim sonu ve kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.