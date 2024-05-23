Bekir isminin anlamı nedir? Bekir ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Bekir isminin analizi

Kökeni Arapça olan Bekir ismi, öne çıkan anlamlarıyla birçok kişinin beğenisini toplar. Özellikle dini kökeni olan isimleri çocuklarına koymak isteyen ebeveynlerin düşündüğü Bekir ismi için akla ilk gelen ikinci soru, “Bekir Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu olur.

BEKİR İSMİNİN ANLAMI

Bekir isminin anlamı için ortak kaynaklardan derlenen kavramlar;

İlk doğan

Erken

Sabahleyin olan

İlk

Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse

REKLAM

Bu isim, eski dönemlerde daha çok ilk doğan erkek çocuklara ya da sabahın erken saatinde doğmuş çocuklara verilirdi. Bunun yanı sıra bu isim, dini metinler içerisinde de sıklıkla geçen bir isim olmuştur. Hz. Muhammed’in yakın arkadaşlarından biri olan Bekir bin Vehb gibi şahsiyetlerin adı olan bu isim, ilk olan ya da erken doğan kişilere atfedilir. Olumlu çağrışımları ve anlamları nedeniyle sevilen Bekir ismi, bilhassa Müslüman ailelerin favorisidir.

BEKİR KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Bekir adının Arapça kökenli olması ve olumlu çağrışımlara sahip olması, akıllara “Bekir Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunu getirir. Pozitif anlamları ve caiz oluşuyla birçok ebeveynin çocuğuna düşündüğü Bekir isminin doğrudan Kur’an’da geçmediği bilinmektedir. Ancak bu ismin olumsuz olmaması ve caiz olmayan isimler listesinde yer almaması üzerine birçok kişi çocuğuna bu ismi kullanır. Siz de çocuğunuza Bekir ismini vererek bir ömür boyu hayırlı yaşamasını sağlayabilirsiniz.