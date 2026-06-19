Beko, Whirlpool'un elindeki hisseleri alıyor

Arçelik A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı iki ayrı açıklamayla hem Beko Europe’taki ortaklık yapısını güçlendiren hem de Whirlpool ile geçmişten gelen finansal yükümlülükleri sonlandıran önemli adımları duyurdu.

Şirketin bağlı ortaklığı Beko B.V. ile Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Whirlpool’un Beko Europe B.V. sermayesinin yüzde 25’ine karşılık gelen 2.500 adet B grubu hissesi 71,45 milyon Euro bedelle Beko B.V. tarafından devralınacak.

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Bu işlemle birlikte taraflar arasında 1 Nisan 2024’te yürürlüğe giren Pay Sahipleri Sözleşmesi sona erecek, ancak Marka Lisans Sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam edecek.

İşlemin finansmanı kapsamında 71,5 milyon Euro'nun Arçelik tarafından bağlı ortaklığa özsermaye olarak aktarılmasına karar verildi.

Şirket, işlemin TFRS 10 kapsamında “bağlı ortaklıkta azınlık payı edinimi” olarak muhasebeleştirileceğini bildirdi. Bu kapsamda, işlem bedeli ile devralınan kontrol gücü olmayan payın kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynaklarda azalış olarak yer alacak.

Ayrıca 31 Mart 2026 itibarıyla 1,72 milyar TL düzeyindeki uzun vadeli ödeme yükümlülüğünün de feshedileceği ve bunun “esas faaliyetlerden diğer gelir” olarak finansallara yansıyacağı açıklandı.

İşlemin Haziran sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

40 MİLYON EURO'LUK UZLAŞMA

İkinci KAP açıklamasında ise 2022 yılında Whirlpool EMEA S.p.A. ile imzalanan Rusya’daki iştiraklerin devrine ilişkin sözleşmeye atıf yapıldı.

Bu kapsamda, sözleşmenin yeni tarafı haline gelen Whirlpool EMEA Holdings LLC ile yapılan tadil anlaşmasıyla, Arçelik A.Ş. 40 milyon Euro nakit ödeme karşılığında mevcut ve gelecekte doğabilecek tüm ödeme yükümlülüklerinden tamamen kurtulacak.

Şirket, 31 Mart 2026 itibarıyla 6,01 milyar TL seviyesinde izlenen uzun vadeli yükümlülük ile uzlaşı bedeli arasındaki farkın yine “esas faaliyetlerden diğer gelirler” kaleminde muhasebeleştirileceğini bildirdi.