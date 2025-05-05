Beko’ya Avrupa’da 125 Milyon euro finansman desteği

Avrupa’nın lider ev teknolojileri şirketi Beko, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ihracat kredi ve sigorta kurumu SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) ile 125 milyon Euro tutarında, 10 yıl vadeli bir finansman anlaşması imzaladı. Beko’nun finansman işlemi BNP Paribas ve Deutsche Bank aracılığı ile gerçekleştirildi. Şirket, sermaye yapısını güçlendirirken uzun vadeli büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak finansman ile İtalyan tedarikçilerle iş birliği fırsatlarını da artırmayı hedefliyor.

İşlemin imza töreni İtalya - Türkiye İş Forumu kapsamında Roma’da düzenlendi. Törene Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Barış Alparslan ve SACE CEO’su Alessandra Ricci katıldı. Törende iki ülke arasında ekonomik iş birliğini ileriye taşıma yönündeki güçlü irade bir kez daha vurgulandı.

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Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu: “Uluslararası finans kuruluşlarının ülkemize ve Beko’ya duyduğu güveni bir kez daha görmek bizim için kıymetli.”

SACE tarafından sağlanan finansmanın Beko’nun uzun vadeli büyüme stratejisine katkı sağlayacağını belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu olarak küresel ölçekte sürdürülebilir büyüme vizyonumuzla Türkiye dâhil 61 ülkede 132 üretim tesisi ve satış şirketimizle değer yaratmayı sürdürüyoruz. Topluluğumuzun küresel büyüme yolculuğunda önemli bir rol oynayan Beko’nun yaptığı yatırımlar ve satın almalarla Avrupa’nın en büyük ev teknolojileri şirketi konumuna ulaşarak, ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden bir markaya dönüşmesinden gurur duyuyoruz. Bu stratejik finansman anlaşmasını, SACE gibi uluslararası finans kuruluşlarının ülkemize ve Beko’ya duydukları güveni bir kez daha göstermesi açısından son derece kıymetli görüyoruz. Bu kredinin finansal sağlamlığımızı daha da güçlendirmesinin ötesinde, çok paydaşlı ekonomik iş birliklerinin ve uzun vadeli ortaklıkların da önünü açacağına inanıyorum” dedi. REKLAM Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Alparslan: “Yatırımcılarımızın, iş ortaklarımızın ve tüketicilerimizin beklentilerini istikrarlı şekilde karşılamaya devam edeceğiz”

Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Alparslan, “Uzun vadeli büyüme stratejimizin temel taşlarından biri, güçlü bilanço yapımızı sürdürülebilir kaynaklarla desteklemek. SACE ile imzaladığımız 125 milyon Euro’luk bu anlaşma, finansal esnekliğimizi artırırken, kaynak çeşitliliğimizi güçlendirmemize ve vade yapımızı daha sağlıklı bir düzeye taşımamıza katkı sağlıyor. Bu anlaşma, operasyonel faaliyetlerimiz için önemli bir hareket alanı yaratırken, uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli yaklaşımımıza duyduğu güveni de yansıtıyor. Sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu destekleyen bu işlemle, yatırımcılarımızın, iş ortaklarımızın ve tüketicilerimizin beklentilerini istikrarlı şekilde karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu. SACE CEO’su Alessandra Ricci: "İş birliğimiz, SACE’nin Push Stratejisi’nin sağladığı somut faydaları ortaya koyan güçlü bir örnek." SACE CEO’su Alessandra Ricci, “Üretim sistemimiz için stratejik bir ortak ve küresel ölçekte tanınan güçlü bir sanayi lideri olan Beko ile bu iş birliğini başlatmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, SACE’nin Push Stratejisi’nin sağladığı somut faydaları da ortaya koyan güçlü bir örnek. Stratejimiz sayesinde İtalyan şirketleri, küresel ölçekte yeni iş fırsatlarına erişebiliyor, yenilikçi çözümlerle uluslararası değer zincirlerine daha kolay dahil olabiliyor” dedi.