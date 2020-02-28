Bel ağrısı neden olur?

Bel ağrısı nedir? Toplumun genelinde yaygın olarak görülebilen bel ağrısı hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Peki bel ağrısı nedir? Nasıl geçer? Tedavi yöntemi varmı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

BEL AĞRISI NEDİR?

Yaygın olarak görülebilen bel ağrısı ya da tıpta kullanılan adıyla lumbago, bel bölgesinde ortaya çıkan her türlü ağrıyı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Erişkinlerin yaklaşık olarak %80'ini etkileyen ve önemli iş gücü kaybına yol açan yaygın bir sağlık sorunudur. Bel ağrısı aniden ortaya çıkan keskin bir ağrı şekilde olabileceği gibi donuk hafif bir ağrı da olabilir.

BEL AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ?

EGZERSİZ

Bel ağrısı çekince ayağa kalkmak ve hareket etmek zor olabilir. Bununla birlikte, kısa bir yürüyüş, yoga, yüzme veya hafif derecede başka bir sportif aktivite sıklıkla bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

SICAK VE SOĞUK UYGULAMA

Çalışmalar bel ağrısından kurtulmak için en etkili yolların sıcak ve soğuk tatbiki olduğunu göstermiştir. Belin zorlanmasına bağlı gelişen bel ağrısı için yaralanmadan hemen sonra bölgeye buz tatbiki yapmak yararlıdır. Bir havluya sarılmış buz torbası ağrıyan alana uygulandığında yaralanmaya bağlı gelişen akut iltihaplanma geriler.

GERME HAREKETLERİ

Çeşitli germe hareketleri bel ve sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Aşağıda yer alan her bir germe uygulaması 30 saniye boyunca veya kişi kendini rahat hissettiği sürece devam ettirilmelidir.

Ayak parmaklarına dokunma: Ayak parmaklarına dokunmak için öne doğru eğilmek hamstring adı verilen uyluğun arka kısmındaki kasları germenin bel kaslarındaki gerginliği azaltmaya yardımcı olur.

Kobra duruşu: Yüz üstü yatış pozisyonunda uzanırken ellerden destek alınarak göğüs ve baş tavanı görecek şekilde kaldırılır.

Çocuk duruşu: Diz çökme pozisyonunda oturulur. Baş öne doğru uzanılarak yere konur. Kollar başınızın önüne doğru uzatılır.

ERGONOMİ

Çalışma alanı omurga sağlığını korumak için ergonomik olarak tasarlanmalıdır. Böylece kişi bilgisayar monitörünü görmek veya fareyi kullanmak için öne doğru eğilmek ya da kambur oturmak zorunda kalmaz. Ayrıca beli destekleyen ve ayakların yere sıkıca basmasına izin veren bir masa ve sandalye kullanılmalıdır.

DÜŞÜK TOPUKLU AYAKKABILAR GİYMEK

Omurga ve bel sağlığını korumak için yüksek topuklu ayakkabı kullanmaktan kaçınmak gerekir. Bunun yerine 2,5 santimetreden daha alçak topuklara sahip ayakkabılar tercih edilmelidir.

BEL AĞRISI SEBEBLERİ

Ağır yük kaldırma, kaza sonucu ortaya çıkan travma ve özellikle zorlayıcı hareketler omurların yapısını bozucu etkiye sahiptir. Yapının bozulmasıyla omurlar arasındaki disk dışarı çıkarve bel fıtığı oluşur. Omur yapısının bozulması bel kaymasına ve ağrıya da yol açar.

Hareketsiz yaşam ve aşırı kilo, bel ağrılarının nedenleri arasındadır. Aktivite yoksunluğu nedeniyle güçsüzleşen bel kasları ve aşırı kilonun verdiği ağır yük, bel ağrılarına neden olur.

Aşırı stres, insan vücudunu her açıdan olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle stres oranı yüksek meslek gruplarında bulunan kişilerde bel ağrıları daha fazla görülmektedir.

Yanlış yatak ve sandalye seçimi de bel ağrılarına zemin hazırlamaktadır. Ergonomik olmayan yatak ve ofis koltukları nedeniyle bel ağrıları kronik hale gelebilir.

Eklemlerde uzun dönemde meydana gelen yıpranmalar zamanla kireçlenmeye dönüşmektedir. Yaşlanmaya bağlı olarak

gelişen kireçlenme de bel ağrısının nedenlerinden biridir.

gelişen kireçlenme de bel ağrısının nedenlerinden biridir. Sigara kullanımın bel ağrısına yol açtığı ispatlanmıştır.

Bazı meslek gruplarına mensup kişilerde de bel ağrıları daha sık görülür. Bunlar arasında; uzun yol şoförleri, vibrasyonlu aletler kullananlar (asfalt ya da beton kırıcı),ağır yük kaldıranlar ve uzun süre ayakta çalışanlar yer almaktadır.

BEL AĞRISI TÜRLERİ

Toplumda oldukça yaygın olan bel ağrısı 2'e ayrılır:

Akut Bel Ağrısı Nedir?

6 haftadan kısa süredir var olan ağrılardır. Belirli bir aktivite veya kaza sonrası başlayabileceği gibi, aktiviteden tamamen bağımsız da olabilir. İnsanların %80’i yaşamları boyunca en az 1 kez ciddi bir bel ağrısı atağı geçirirler. Çoğu zaman ağrı, kendiliğinden azalır. Yarıya yakını 2 hafta içerisinde tamamen iyileşecektir. 6 haftada ise kişilerin %80'inde bel ağrısı tamamen geçer. Bir kez ciddi bel ağrısı yaşayan kişilerin %30’u tekrarlayan bir atak geçirecek veya kronik ağrı yaşayacaktır.

Kronik Bel Ağrısı Nedir?

3 aydan uzun süredir var olan bel ağrılarıdır. Var olan doku irritasyonu, ortamdaki sinir uçlarını uyararak ağrı yapar. Vücudun verdiği tepki ile gelişen yangı (inflamasyon) ve şişlik de ağrıya katkıda bulunabilir. Genel olarak bölgeye olan kan akımı ve oksijenlenme de azalmıştır.