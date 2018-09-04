Diz ağrısı bel ağrısından sonra en çok rastlanan ve şikayette bulunulan ortopedik sorun olarak çıkıyor karşımıza.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, bel ağrısı genellikle kas spazmı şeklinde olup istirahat ve basit medikal tedavilerle çözümlenebilirken diz ağrılarının yaklaşık yüzde 90’ı başlangıç tedavisi sonrası ek muayene ve tetkikler gerektirerek daha zorlu ve uzun tedavilere dönüşüyor. Şişli Kolan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Onat Üzümcügil bunda göz göre göre yaptığımız hataların da payı olduğunu söylüyor.

SAVUNMA SPORLARI DİZ İÇİN ZARARLI OLABİLİR

Peki dizlere en çok neler zarar veriyor? Unutulmaması gerekiyor ki dizdeki kıkırdak problemleri her yaş grubu hasta için ciddi sorun anlamına geliyor ve uzun süren zorlu tedaviler gerektiriyor. Son yıllarda tıptaki gelişmeler doğrultusunda toplumda artan ileri yaş ortalamasına bağlı hastaların biyolojik tedavi ve beklentilerindeki artış ve özellikle genç yaş grubunda artan performans sporları (futbol, basketbol, kayak, savunma sporları vb) dizle ilgili sorunların önemli nedenleri arasında bulunuyor. Bunun yanında uzun süre ayakta kalmayı gerektiren, dizlere asimetrik yüklenmenin olduğu veya diz bükülü pozisyonda iken uzun süreli yüklenme içeren her türlü meslek ve spor dalı tehlike kaynağı olabiliyor.

BUNLAR DİZLERİMİZE ZARAR VERİYOR

*Vücut kütle endeksinin 25 ve üzerinde olması (şişmanlık)

*Hareketsizlik

*Dizüstü uzun süreli yerde oturmak

ÖN DİZ AĞRILARINI HAYATINIZDAN ÇIKARMAK MÜMKÜN!

BUNLAR SORUN İŞARETİ!

*İstirahat ve/veya aktivite ile olan ağrı

*Dizde takılma, kilitlenme veya boşluk hissi olması

*Dizde şişme ve hareket kısıtlılığı

*Dizde ısı artışı ve kızarıklık mevcudiyeti

*Desteksiz yürüyememe ve merdiven sorunları

HANGİ BELİRTİ HANGİ DİZ SORUNUNA İŞARET?

*Rampa inerken ve uzun oturma sonrası kalkarken diz önü ağrısı: Diz kapağı kıkırdağı sorunu

*Dizde dönme ve güvensizlik hissi: Çapraz bağ sorunu ve/veya kas güçsüzlüğü

*Dizi bükerken ağrı: Menisküs sorunları

*İstirahat ağrısı: Dizde kıkırdak hastalığı

*Dizde takılma ve kilitlenme: Menisküs yırtığı, eklem faresi (serbest kıkırdak parça), dizde bant sorunları

ŞİŞME VE ISI ARTIŞINI İHMAL ETMEYİN!

Şişme ve ısı artışı, takılma-kilitlenme gibi mekanik şikayetler, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen hareket kısıtlanması ve istirahat ağrılarının ihmal edilmeyip ciddiye alınması gerekiyor.

AĞRI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ... DİZLERİNDEN 967 TANE EKLEM FARESİ ÇIKTI!

DİZ SAĞLIĞINIZI BUNLARLA KORUYUN!

*Düzenli yürüyüş ve üst bacak kas kondüsyon egzersizleri yapın

*Kilo kontrolünü ihmal etmeyin

*Diziniz bükülü iken uzun süreli tekrarlayıcı yüklenmeden kaçının

*Diz ağrısını önemseyin

HANGİ DİZ SORUNUNDA HANGİ TÜR TEDAVİ UYGULANIR?

Bağ ve menisküs sorunlarında tedaviye yanıt kıkırdak sorunlarının tedavisinden daha hızlı ve yüz güldürücü oluyor.

* MENİSKÜS YIRTIĞI: Genç yaşta ameliyat (artroskopik menisküs onarımı) ileri yaşta ise fizik yöntemler veya artroskopi

* ÇAPRAZ BAĞ SORUNLARI: Sporcularda ve genç yaş grubunda ameliyat, orta ve ileri yaş grubunda rehabilitasyon

* YAN BAĞ SORUNLARI: Genellikle medikal cihaz ve rehabilitasyon, stabilite sorunlarında ameliyat

* KIKIRDAK SORUNLARI: Tüm yaş gruplarında çok önemli. Genç yaş grubu hastalar ile sporcularda kıkırdak hücresi ve dokusu nakilleri, kıkırdak rejenerasyon yöntemleri (kök hücre terapisi), PRP terapisi. İleri yaş grubunda PRP terapisi ve rehabilitasyon, son evre hasarlarda ise diz protezi cerrahi tedavisi.