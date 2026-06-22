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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Belçika: 0 - İran: 0 | MAÇ SONUCU

        Belçika: 0 - İran: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran, 0-0 berabere kaldı. 66. dakikada Nathan Ngoy'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Belçika, haftayı 2 puanla tamamladı. İran da puanını 2'ye çıkaran diğer bir takım oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        Belçika ile İran yenişemedi!

        2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi. ABD'de SoFİ Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        Belçika'da forma giyen Nathan Ngoy, 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Belçika ile İran, puanını 2'ye yükseltti.

        G Grubu'nun bir sonraki ve son maçında Belçika, Yeni Zelanda'yla karşılaşacak. İran, Mısır'la kozlarını paylaşacak.

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