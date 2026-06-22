Belçika: 0 - İran: 0 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran, 0-0 berabere kaldı. 66. dakikada Nathan Ngoy'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Belçika, haftayı 2 puanla tamamladı. İran da puanını 2'ye çıkaran diğer bir takım oldu.
Giriş: 22 Haziran 2026 - 00:02 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi. ABD'de SoFİ Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Belçika'da forma giyen Nathan Ngoy, 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Belçika ile İran, puanını 2'ye yükseltti.
G Grubu'nun bir sonraki ve son maçında Belçika, Yeni Zelanda'yla karşılaşacak. İran, Mısır'la kozlarını paylaşacak.
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