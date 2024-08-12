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        Haberler Dünya Belçika Başbakanı De Croo'nun partisi, seçim hezimetinin ardından yeni liderini arıyor | Dış Haberler

        Belçika Başbakanı De Croo'nun partisi, seçim hezimetinin ardından yeni liderini arıyor

        Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun seçimlere kadar liderlik yaptığı Open Vld Partisi, 9 Haziran'da düzenlenen seçimlerde alınan büyük yenilginin ardından yeni lider arayışına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:29
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        Belçika'da başbakanın partisi yeni lider arıyor
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        Belçika'nın resmi ajansı Belga'ya göre, Flaman liberal partinin 40 bini aşkın delegesi, yeni liderini ve yönetim kurulunu seçmek için oylamaya gidiyor.

        Seçim sonuçlarının ardından parti başkanlığından istifa eden De Croo'dan görevi devralan Tom Ongena'nın yerine geçmek için 8 adayın yarıştığı oylamanın ilk turu 17 Ağustos'ta sona erecek.

        Oyların yarısından fazlasını alan bir aday olmaması halinde, ilk turda en fazla oyu alan 2 aday arasında, 19-24 Ağustos'ta ikinci tur düzenlenecek.

        Yönetim kurulundaki 20 koltuk için aday olan isimler arasında, istifasını duyuran De Croo da yer alıyor.

        Partinin kısa süre içerisinde yeni lider arayışına girmesinin arkasında, seçimlerde alınan hezimetin olduğu tahmin ediliyor.

        Ülkede 9 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerde, Federal parlamentoda 9. sırada gelen Open Vld, seçmenlerin yalnızca yüzde 5,4'ünün desteğini alabilmişti. Parti, Flaman parlamentosunda oyların yalnızca yüzde 8,3'ünü, Brüksel Başkent Bölgesi'nde ise yalnızca 10,6'sını alabilmişti.

        De Croo, seçim sonuçlarının ardından parti liderliğinden istifa ettiğini duyurmuş, 13 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerde memleketi Brakel kentinin belediye başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

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