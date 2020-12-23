BBC'nin haberine göre, Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Karel Van Eetvelt, gol sonrası sosyal mesafe kuralını ihlal eden futbolculara sarı kart ya da para cezası verilmesi için Pro Leauge yönetimine başvurdu.

Ceza önerisinin, çarşamba günü toplanacak Pro Leauge Yönetim Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

'FUTBOLCULAR TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR'

Belçika medyasına göre, salgın döneminde toplumun her kesiminden insan, sosyal mesafe kuralına uymak için çaba harcarken, futbolcuların gol sonrası birbirlerine sarılarak sevinç gösterisinde bulunması topluma kötü örnek oluyor.

Anderlecht Kulübü CEO'su Van Eetvelt, gol sonrası kucaklaşmanın aynı zamanda futbolcu sağlığını da tehlikeye attığını vurgulayarak, buna son verilmesini istedi. Van Eetvelt, Pro Leauge yönetimine başvurarak, gol sevinci sırasında sosyal mesafe kuralını ihlal eden oyuncuların cezalandırılmasını istedi.

Belçikalı yöneticiye göre, sosyal mesafe ihlalini durdurmanın tek yolu, futbolcuların cezalandırılması. Van Eetvelt, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, sadece futbolcuların katıldığı yasa dışı partiler gibi saha dışındaki olayların yanısıra, saha içindeki gol kutlamalarından da endişe duyduğunu söyledi.

'KAMUOYU TEPKİLİ'

Futbolculara her maçtan sonra koronavirüs testi yapıldığını belirten Anderlecht yöneticisi, "Ama aynı zamanda topluma örnek olmaları da lazım. Her maçtan önce oyuncuları, sarılmamaları konusunda uyarıyoruz ama zaman zaman buna uymuyorlar. Artık kamuoyu buna tepkili" dedi.

Salgın döneminde hala futbol maçlarının devam etmesinin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Van Eetvelt, "Bu yüzden işini yapamayanlara saygı duymalı ve biraz çaba göstermeliyiz" görüşünü dile getirdi.

Birçok kulüp, gol sevinci sonrası sarılmanın cezalandırılmasına sıcak bakıyor. Ancak cezalandırma yönteminin ne olacağı konusunda hala netlik yok. Anderlecht kulübü, orta hakemlerin sosyal mesafeyi korumayan futbolculara sarı kart göstermesini istiyor.

Ancak 4-5 oyuncunun aynı anda sarılma sonucu sarı kart görmesinin, takımlar açısından sorun yaratabileceğine işaret eden kimi yöneticiler ise, sosyal mesafe kuralını ihlal eden oyuncunun kulübüne para cezası verilmesini savunuyor.

Kulüp yöneticileri, sadece uyarı ya da tavsiyelerin sonuç vermediğini o nedenle, yöntemi ne olursa olsun her durumda bir cezai önleme ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

FUTBOLCULARA KOVİD-19 KOĞUŞU ZİYARETİ CEZASI

Belçika'da, koronavirüs salgını nedeniyle 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, son günlerde birçok Pro Leauge oyuncusunun kalabalık ev partilerinde yakalanması da, kulüplerin tepkisini çekiyor.

Son olarak Cercle Brugge takımının 3 oyuncusu, koronavirüs önlemlerinin ihlal edildiği bir doğum günü partisinde yakalandı. Kulüp Başkanı Vincent Goemaere, bu oyunculardan, Kovid - 19 hastalarının kaldığı bir yoğun bakım servisini ziyaret etmelerini isteyeceklerini açıkladı.

"Umarım böylece yaptıkları davranışın ne kadar yanlış olduğunu anlarlar" diyen Belçikalı kulüp başkanı, bu 3 futbolcuya ayrıca ağır para cezaları verileceğini de vurguladı.