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HaberlerDünyaO AŞI ÖLDÜRDÜ! Son dakika: Belçika'dan Johnson&Johnson kararı
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Belçika'da Johnson&Johnson aşısından sonra bir kişi öldü, flaş karar!

Belçika'da 40 yaşından küçük bir kadının Johnson and Johnson'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı vurulmasının ardından kanda pıhtılaşma sebebiyle hayatını kaybetmişti. Belçika Sağlık Bakanlığı, Johnson and Johnson aşısının 41 yaşından gençlere uygulanmayacağını bildirdi.

O AŞI ÖLDÜRDÜ! Son dakika: Belçika'dan Johnson&Johnson kararı
Belçika'da o aşıya kısıtlama!
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AA / HABERTURK.COM

Belçika Sağlık Bakanlığı, Johnson and Johnson firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının 41 yaşından gençlere uygulanmayacağını bildirdi.

Bakanlık, kararın, aşının yapıldığı 40 yaşından küçük bir kadının kanda pıhtılaşma sonrası hastaneye kaldırılması ve 21 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinden sonra alındığını belirtti.

Belçika Sağlık Bakanlığı, Avrupa İlaç Ajansından (EMA) kadının ölümünün aşıyla ilgili olup olmadığını araştırmasını talep etti. EMA'dan gelecek yanıta kadar aşının 41 yaşından büyüklere yapılacağı kaydedildi.

EMA, daha önceki açıklamalarında, ABD'de görülen vakaların ardından aşıyla kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağ bulunabileceğini ancak bunların çok nadir görülen yan etkiler arasında bulunduğunu ve aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı.

Belçika'da bugüne kadar 40 bin doz Johnson and Johnson aşısının temin edildiği, bunların yüzde 85'inin 45 yaş üstüne uygulandığı ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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