Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbolu da oldukça olumsuz etkilerken ertelenen liglerde belirsizlik devam ediyor. Salgından etkilenen ülkelerden olan Belçika'da Pro Lig yönetimi bugün toplanırken daha önce 30 Nisan'a kadar ara verilen ligin devam etmemesi yönünde oybirliği ile karar aldı. Lig yönetimi, 15 puan farkla lider olan Club Brugge'ün şampiyon kabul edildiğine yönelik kararı Belçika Futbol Federasyonu'na sundu. Prosedür olarak böyle bir süreç izlendiği ifade edilirken federasyonun da bu öneriyi kabul edeceği bildirildi. Play-off sistemini uygulayan Belçika'da normal sezonun son haftasına girilirken, Club Brugge 15 puan farkla lider durumda bulunuyordu.

GENT ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE, DİĞERLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan şu anda 2. sırada bulunan Gent'in Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı yönünde karar alındığı ve Belçika Kupası, küme düşecek takımlar ile 2. Lig'in durumunu belirlemek için bir çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi. Mevcut sıralamada UEFA Avrupa Ligi'ne Cherleroi doğrudan gidecekken, Antwerp ve Standart Liege ise ön eleme oynayacak.

DIAGNE'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Öte yandan Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge kiraladığı Diagne de üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmış olacak. Senegalli futbolcu, teknik direktörle yaşadığı sorunlardan ötürü uzun süredir forma şansı bulamasa da Galatasaray'ın ardından Belçika'da da zafere ulaşmış oldu.