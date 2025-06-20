Belçika, Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi 4 sette devirdi
Belçika, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin İstanbul etabında karşılaştığı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.
2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Belçika, Güney Kore'yi 3-1 yendi.
Belçika organizasyondaki 2. galibiyetini elde ederken, Güney Kore ise 5. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
Güney Kore: Dain, Dahyeon, Sohwi, Seoyoung, Hoyoung, Seanwoo (Yunju, Jiyun, Daeun, Jua)
Belçika: Radovic, Martin, Lemmens, Van Avermaet, Van Sas, Herbots (Rampelberg, Debouck, Fransen, Nagels, Koulberg, Verhelst)
Setler: 16-25, 25-20, 29-31, 12-25
Süre: 125 dakika