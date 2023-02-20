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Belçika’da aranan uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı

Belçika’nın Anvers (Antwerp) kentindeki uyuşturucu ağının liderlerinden biri olduğu belirtilen Abdelilah El M.’nin, Türkiye’de yakalandığı bildirildi.

Belçika’da aranan uyuşturucu baronu Türkiye’de yakalandı
BBC TÜRKÇE

Belçika’nın Anvers (Antwerp) kentindeki uyuşturucu ağının liderlerinden biri olduğu belirtilen Abdelilah El M.’nin, Türkiye’de yakalandığı bildirildi.

Suç örgütleri arasında “Kara” (Black) ve “Narkos” lakaplarıyla tanınan Fas kökenli uyuşturucu baronunun, bir süredir yaşadığı Türkiye’de kayak tatilinden dönerken, seyahat belgesindeki eksiklik gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Belçika makamları, Türkiye’den El M.’nin iadesini istedi. Ancak Belçika medyası, Türkiye’nin, Sabancı suikastı sanığı Fehriye Erdal kararı nedeniyle, iadeyi engelleyebileceğini yazıyor.

Belçika medyasına göre, Güney Amerika merkezli kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olarak görülen 38 yaşındaki Abdelilah El M., cep telefonu ile görüntülü arama yaptığı sırada Türk polisi tarafından durduruldu.

Belçikalı uyuşturucu zanlısı, ikamet durumu ve eksik belge nedeniyle “Madonna” lakaplı kuzeni Karim El M. ile birlikte gözaltına alındı.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Abdelilah El M.’nin gözaltına alınmasını, "Arananlar listemizin başındaki biri, Türkiye'de gerçekten tutuklandı” sözleriyle doğruladı.

Belçika, İstanbul’daki bir geçici gözaltı merkezinde tutulan El M.‘nin iadesini istedi.

Abdelilah El M., uyuşturucu çetesi lideri olduğu gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kuzeni Karim El M’nin de, Hollanda’da, suç örgütleri tarafından kullanılan kripto telefon hattı Sky ECC’den elde edilen bilgiler ışığında başlatılan uyuşturucu soruşturmasının zanlılardan biri olduğu belirtiliyor.

Medyaya göre, Türk makamlarının, Fehriye Erdal kararı nedeniyle Belçika makamlarına tepkili olduğunu, bu nedenle El M.‘nin iadesi konusunda zorluk çıkarabileceğini öne sürüyor.

Sabancı suikasti nedeniyle Brugge Mahkemesi tarafından gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fehriye Erdal, kararın ardından izini kaybettirdi.

Türkiye’nin iade talepleri sonuçsuz kaldı. Belçika polisinin en çok aranan suçlular listesinde yer alan Erdal, 2017 yılından bu yana yakalanamadı.

Türkiye, Belçika polisini, mahkeme öncesi Erdal’ı gözaltına almamak ve kaçmasına göz yummakla suçluyor.

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