Pakistan'da dine hakaretten idama mahkum edilen kadın Asia Bibi'nin cezasının iptal edilmesinden sonra ülke genelinde protestolar düzenlenirken Avrupa'dan olumlu tepkiler geliyor.

Asia Bibi’nin beraat etmesine Belçika'nın en büyük siyasi partisi olan N-VA (Yeni Milliyetçi İttifak) Partisi’nden de destek geldi. N-VA Partili Milletvekili Peter Luykx, Asia Bibi'ye sığınma hakkı verilmesi çağrısında bulunarak, "Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders bir an önce harekete geçmelidir" dedi.

Geçtiğimiz yıl Belçika hükümeti inançlarından dolayı sürgüne gönderilen ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalanlara sığınma hakkı tanıyan yasayı kabul etmişti. Bu yasa çerçevesinde Suriye'deki Hıristiyanlar özel bir uçakla Belçika'ya getirilerek sığınma hakkı tanınmıştı. N-VA’lı Luykx, yasayı hatırlatarak, "Pakistanlı Hıristiyan Asia Bibi ve ailesini de sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

PAKİSTAN'DA MUHALEFET LİDERİNİN TWITTER HESABI KAPATILDI

Pakistan'da insanları sokağa çağıran Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi’nin sosyal medya hesabı askıya alındı.

Pakistanlı Asia Bibi’nin dine hakaret ettikten sonra idamla yargılanıp beraatine karar verilmesinin ardından karara tepki gösteren Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi halkı sokağa davet etmişti. Rivzi’nin daveti üzerine binlerce kişi ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülmüştü. Pakistan hükümeti bunun üzerine, Hüseyin Rivzi’nin sosyal medya sitesi Twitter hesabının askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Twitter’ın yönetimi ise çağrıyı dikkate alarak, Hüseyin Rivzi’nin Twitter hesabının askıya alındığını açıkladı.

Dine hakaret ettiği için idamla yargılanan Asia Bibi’nin idam kararını Pakistan Yüksek Mahkemesi iptal etmiş bunun üzerine binlerce insan sokağa dökülmüştü. İnsanları sokağa çağıran Tehreek-i-Labbaik Partisi’nin Genel Başkanı Hüseyin Rivzi ise yapılan görüşmeler sonucunda Cuma gecesi protesto çağrısını geri çekmişti.

Mahkeme sırasında beraat kararını duyan Asia Bibi, "Duyduklarıma inanamıyorum, artık çıkabilir miyim? Dışarı çıkmama gerçekten izin verecekler mi" diyerek kararı şaşkınlıkla karşılamıştı.

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