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Belediye başkanı cinayetine 3 tutuklama

DHA

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu´nun (42),öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Abdurrahman Koç (25) ile olaya karıştığı öne sürülen babası, bir önceki belediye başkanı Abdullah Koç ve amcası Osman Koç, tutuklandı.

Afiş tartışmasında öldürüldü


Olay, dün saat 01.00 sıralarında Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı olan MHP'li İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah', ''Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİ Parti adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç ile Öztoklu hakkında daha önce sosyal medyadan, 'Başkan çok kaşınıyor, ölecek gibi' şeklinde paylaşımlarda bulunan İrfan K. ile Necmi Y. gözaltına alındı.

İnşaat mühendisi olan 2 çocuk babası İhsan Öztoklu'nun cenazesi dün Cuma namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından gece yarısı sıralarında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden katil zanlısı Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ile amcası Osman Koç tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

 

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