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        Haberler Gündem Güncel Belediye başkanına silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Belediye başkanına silahlı saldırı

        Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile beraberindeki 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şen ile bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:26
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        Belediye başkanına silahlı saldırı
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile beraberindeki 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

        Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

        31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

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        #Kırıkkale
        #belediye
        #Balışeyh belediye başkanı
        #silahlı saldırı
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