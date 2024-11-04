Belediye başkanına silahlı saldırı
Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile beraberindeki 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şen ile bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile beraberindeki 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.
Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.