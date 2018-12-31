İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Bornova’nın genç (42) belediye başkanı Olgun Atila ile Habertürk için söyleşi yapıyoruz, yatırımlarını ve hayallerini konuşuyoruz.

Önce şunu söylemeliyim ki, 2014 Nisan’ından beri bu görevi üstlenen Atila, tam tabiriyle “alt yapıdan yetişmiş” bir başkan. Mimar olan Atila, 2009 yılı yerel seçimlerinde CHP–Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2009-2013 yılları arası İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Divan Katipliği görevini üstlendi. 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanı oldu. Yani, Bornova’ya belediye başkanı olmadan önce, iyi bir belediye eğitiminden geçti.

Başkan Olgun Atila, son 4 yılda yaptığı fiziki ve sosyal yatırımlarla Bornova’nın çehresini değiştirdi. Son 4.5 yılda 229 milyon 731 bin liralık fiziki, kültürel, sağlık, ve sosyal yardım alanında yatırım gerçekleştirildi.

STAD SORUNU BİRLİKTE ÇÖZÜLDÜ



Bornova Stadı İzmir’in stat sorununu büyük ölçüde çözdü. Atatürk Spor Kompleksi salon sporlarının yeni adresi oldu. Son bir yıl içinde Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ile Pınarbaşı Kültür Merkezi’ni hizmete açtı. Doğanlar Kültür Merkezi’ni de tamamlama aşamasına getirdi. Bütün bunların arasında değişik bir uygulama daha gerçekleştirildi, ki ben de bu projeyi çok tutuyorum. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz market alışverişi yapma imkanı sunan Dost Market açıldı.



DOWN KAFE ÖRNEK OLDU



Down Kafe, Diyet Kafe, Çınar Kafe, Engelsiz Kafe sosyal belediyeciliğin Türkiye’ye örnek hizmetleri arasına girdi. Dost Kart’la üniversite öğrencileri tasarruf ederken, esnafın kazancı arttı. Ulaşım projeleri hem Bornova’nın hem de İzmir’in trafik yoğunluğunun azalmasında etkili oldu. Bornova Belediyesi, Hayal Bornova, Karaçam Çocuk Köyü, Çocuk Dünyası ve yeni belediye hizmet binası başta olmak üzere pek çok projeyi ilçeye kazandırmak için çalışıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TASARRUF

Bornova Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla 2017 Ağustos Ayı’ndan bu yana ilçede güneş, jeotermal, su ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynağı kullanan binalardan yasa gereği aldığı tüm vergilere yüzde 25 oranında indirim yapıyor. Erzene Mahallesi’nde 2014 yılı sonunda üretime geçen 300 kilovatlık Fotovoltaik Güç Tesisi’nde üretilen elektrik Bornova Belediyesi’ne maliyetini karşılayıp kazanç sağlamaya başladı.



ATIK GETİRME MERKEZİ KURULDU



Vatandaşların atıklarını kendi imkanlarıyla getirip teslim edebildikleri Atık Getirme Merkezi, Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi üzerinde kuruldu. Merkez’de kâğıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünleri, pil, akümülatörler, flüoresan lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, atık yağlar, ev mobilyaları, ev tekstili gibi hacimli atıklar ile ömrünü tamamlamış lastikler gruplarına göre ayrılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.



AŞÇI, PASTACI, GARSON YETİŞTİRİLİYOR



Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, 2016 yılında EVKA-3 Mahallesi’nde kuruldu. Atölyede; Uzman Pastacılar Derneği, İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile pastacı, aşçı, barista ve servis elemanları yetiştiriliyor. BORKEM (Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi) kadınlara meslek edindirmek ve istihdam olanağı sağlamak için İŞKUR, MTK Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Ege Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında kuruldu.



KİRAZ FESTİVALİ’YLE ÜRETİCİYE DESTEK



Bornova Belediyesi’nin “Yerelde Kalkınma” anlayışıyla doğa ve köy turizmini geliştirmek için başlattığı Kiraz Festivali dördüncü yılında da büyük ilgi gördü. Bornova’da en çok kiraz üretilen bölgelerden biri olan Beşyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kiraz Festivali’ne binlerce İzmirli katılarak üreticiye destek oldu.



BORNOVA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU



1992 yılında kurulan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, profesyonel oyuncu kadrosu ile her yıl tiyatro severlerle buluşuyor. İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan sonra, şehirdeki tek kadrolu repertuvar tiyatrosu olan BBŞT, aynı zamanda 5 farklı yaş grubuna, tiyatro ve drama kursları vererek, yeni sanatçıların yetişmesine katkı sağlıyor.



ATIL RESTORAN, ATA ANI EVİ'NE DÖNÜŞTÜ



Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarında, “Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum” sözüyle İzmir’e verdiği önemi gösterdiği yer olan Belkahve’de, İl Özel İdaresi’nden Bornova Belediyesi’ne devrolan atıl restoran, dönemin ruhunu ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi’ne dönüştürüldü. İki sene önce açılan Ata Anı Evi’nde kurtuluş mücadelesini anlatan pek çok eser sergileniyor.



HİZMETLER ÖDÜLSÜZ KALMADI



Bütün bu çalışmalar ve hizmetler elbette ödülsüz kalmıyor. Başkan Olgun Atila koltukta oturduğu 5 yıla yakın olan süre içinde, Yılın Spor Adamı'ndan Altın Şehirler Platformu'na, En İyi Kültür Sanat Projesi'nden Konuşan Duvarlar'a, Şehir Plancıları'ndan Bilgi İletişim'e kadar pek çok alanda ödüle layık görüldü. Genç başkan oldukça aktif ve yoğun çalışıyor, umarım ateşi hiç sönmeden faaliyetlerine aynı istekle devam eder.

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