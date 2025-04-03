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        Haberler Gündem Güncel Belediye binası depreme dayanıksız çıktı | Son dakika haberleri

        Ağlasun'da depreme dayanıksız çıkan belediye binası yıkılıyor

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen belediye birimleri ve 33 iş yerinin bulunduğu 2 katlı binanın yıkımına başlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:48
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        Belediye binası depreme dayanıksız çıktı
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        Burdur'un Ağlasun ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan, belediyeye ait 2 katlı hizmet binasının yapılan testler sonucunda depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

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        2003'te zemin ve 1 katı inşa edilen, 2006'da ise 2'nci katı yapılan bina hakkında geçen yıl yıkım kararı verildi.

        2'nci katta bulunan Ağlasun Belediyesi birimleri boşaltılmış eski Merkez İlkokulu binasına taşınırken, zemin ve 1'inci katlardaki 33 iş yeri ise tahliye edildi.

        Rapora istinaden 2 katlı binada iş makineleriyle yıkım çalışmaları başlatıldı.

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        Diğer yandan belediye binasının yanında bulunan İl Özel İdaresi'ne ait 4 katlı iş hanının da depreme dayanıksız raporunun verilmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde yıkılacağı öğrenildi.

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