Belediyede jakuzi polemiği: AK Parti'den açıklama

AK Parti'den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın dile getirdiği "Sancaktepe Belediyesinin başkanlık katında jakuzi var" iddiasına ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatı üyeleriyle belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Necati Özkan'ın bir yayın kuruluşunda dile getirdiği "jakuzi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye binasının 2017'de dönemin belediye başkanı İsmail Erdem tarafından tamamlandığını kaydeden Akpınar, "Bu binanın dördüncü katı, çatı katı. Siz de göreceksiniz, görüntülerinizde muhakkak olacak. Çatı katında, çatı arasında başkanlık katı olarak tabir edilen mekan var. Bu mekan içerisinde de Sancaktepe Belediye Başkanı'nın makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları, 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanların, danışman birimlerinin oturduğu, kullandığı odalardan mevcut bir mekan, toplantı salonlarının olduğu bir mekan." diye konuştu.

REKLAM "VİCDANSIZ VE İNSAFSIZCA" Akpınar, söz konusu alanda fiziki şartlar nedeniyle kullanılmayan birçok alanın da mevcut olduğunu belirterek, "Bu anlamda Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum. Ben sizlerden de rica ediyorum, az sonra belediye binasına çıkın, o bahsedilen ve sosyal medyada, yazılı ve sosyal basında gördüğümüz o jakuziyi bulabilecek misiniz? Kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var. Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla, yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışan bir durum." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe halkına hizmet edilmesini arzu ettiklerini kaydeden Akpınar, şöyle konuştu: "İftirayla, ahlaksızlıkla, yanlış haber yapıp bu zihniyetin 'Çamur at, izi kalsın' anlayışıyla bir yere varılamayacağını biz de biliyoruz, tüm vatandaşlarımız da biliyor. Ben bu konudaki dikkatlerinizi, bu yapılan iftiraların asılsız olduğunu ve hiçbir zaman da bizim belediye başkanlarımızın katlarında böyle sosyal medyada görünen çok şafşatalı ne jakuzi, ne kullanım alanları olduğuna şahit olmadım. Böyle bir şey de bizim zihniyetimizde yok ama ben tüm basın mensupları arkadaşlarımdan özellikle sizlerin vasıtasıyla hem kamuoyu vicdanına bunları sunmak istiyorum hem de Sancaktepe halkımızın bu linç girişimini, bu ahlaksızca davranışları yapan kişi ve şahısları kendi vicdanlarına havale ediyorum."

Bir gazetecinin Şeyma Döğücü'nün konu hakkındaki başlatacağı hukuki sürece katılım sağlayıp sağlamayacaklarını sorması üzerine Akpınar, "Başkanımız malum bayram tatili vesileyse şehir dışında, kendileri böyle bir girişimde bulunacak, hukuki sürecini değerlendirecektir muhakkak. Ama bize aksedilen bir konu şu anda yok ama başkanımızın bunu devam ettireceğine inanıyorum." dedi. CHP YÜZDE 50.61'LE KAZANMIŞTI 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul Sancaktepe'de CHP'nin adayı Alper Yeğin, oyların yüzde 50.61'ini alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin aynı zamanda Sancaktepe'nin de belediye başkanı olan adayı Şeyma Döğücü ise yüzde 41.47 oranında oy almıştı.