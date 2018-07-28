Geçtiğimiz sezon 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Younes Belhanda’ya İngiliz ekibi Crystal Palace’ın

6 milyon Euro önermesi Galatasaray yönetimini sevindirdi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, kendisinden beklenen performansı yeteri kadar sahaya yansıtamayan Faslı oyuncunun 3 milyon 350 bin Euro’luk yıllık ücretini de düşünen başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, teknik direktör Fatih Terim’in de onayını alarak Belhanda’ya gelen teklifi kabul etti. Ancak Faslı yıldızın Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istemesi üzerine transfer görüşmeleri tıkandı. 10 numara pozisyonunda verim alamadığı 28 yaşındaki oyuncusunu orta sahanın ortasına çekerek faydalanmaya çalışan Terim ise gerçek bir ofansif orta sahayı kadrosunda görmek istiyor.

ALANYA'YA 3.5 MİLYON EURO

A.Alanya formasıyla üstün bir grafik çizen Emre Akbaba’yı oldukça beğenen Terim’in, bu transferi daha çok istediği biliniyor. Ancak 1 sezon sözleşmesi kalan Emre için Alanya’nın istediği 5 milyon Euro’yu vermek istemeyen yönetim, UEFA’nın ‘Sattığın kadar al’ kısıtlamasına da takılıyor. Belhanda’ya gelen teklifle birlikte Emre’ye önerdikleri 2.5 milyon Euro’nun biraz daha üstüne çıkabilecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın Belhanda’yı ikna etmeye çalıştıkları kaydedildi. Faslı yıldızın satılması durumunda Emre için 3.5 milyon Euro’ya çıkabilecek olan yönetim kalan parayı da bir başka transferde kullanmayı amaçlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ