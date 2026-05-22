Bella Hadid'in Cannes tatili
79. Cannes Film Festivali kırmızı halısının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Bella Hadid, festival dışındaki zamanında lüks yatta tatil yaparken görüntülendi
Cannes Film festivali'ne aktılmak üzere Fransız şehrinde bulunan Bella Hadid, kırmızı halıdan arta kalan zamanını tatil yaparak değerlendiriyor.
29 yaşındaki süper model, lüks yatta deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Hadid, Fransız Rivierası açıklarında 52 metrelik yattan suya atlarken görüntülendi.
Ünlü modelin tatil için seçtiği yatın haftalık kirasının 348 bin 500 dolar olduğu öğrenildi.
Festivale katıldığı ilk gün, organizatörlerin çıplaklığı yasaklayan kıyafet kuralına uyan Hadid, son katıldığı galada transparan yasağını hiçe saymasıyla adından söz ettirdi.
'De Gaulle: Tilting Iron' filminin gösterimi öncesi kırmızı halıya çıkan Hadid, göğüs ve göbek bölgesinde derin dekolteli, tamamı dantelden oluşan transparan elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı.